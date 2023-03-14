США та Євросоюз не уявляють, що робити з Росією після перемоги України, – експерт

Мета Штатів — виснажити РФ настільки, щоб вона навіть не думала про ведення війн у новому світовому порядку. А Китай і Північна Корея мають зрозуміти, що США одразу дадуть відповідь у разі агресії, сказав Фокусу аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

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США та Євросоюз не мають сценарію розвитку подій після перемоги України у великій війні проти Росії. Усі точно хочуть уникнути ескалації, щоби при владі був той, хто не зважиться на застосування ядерної зброї, сказав у коментарі Фокусу аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

"Головне для США, щоб РФ була настільки слабкою, щоб вона не могла в чинному чи знову світовому порядку думати про схожу агресію – щодо України чи країн НАТО, – зазначив Фарапонов. – Інша позиція, щоб інші держави та автократії, такі як Китай і Північна Корея, розуміли, що у разі агресії відповідь від США не змусить себе чекати. І вона буде такою ж стрімкою, рішучою та об'єднаною, як на агресію в Україні".

Відсутність посиленої уваги до таких держав як Україна, за словами експерта, призводить до нерозуміння контексту.

"Той факт, що візит американського президента до цього був 15 років тому теж показовий. Політика, зокрема, і публічна дипломатія щодо держав східної Європи, членів НАТО і тих, хто ще не входить до Альянсу, має бути іншою. Увага до ним має бути більше, ніж до союзників. Нині союзники мають певний потенціал, тоді як Україна демонструє відвагу та силу на полі бою", — зазначив він.

Детальніше про рівень військової підтримки України від Заходу читайте у матеріалі Фокусу "Гроші для України. Байден та Трамп знову визначатимуть рівень допомоги Україні".

Журналісти The Economist раніше зазначали, що США та Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не входить в інтереси Заходу, а РФ виявляється слабшим, ніж очікувалося раніше.