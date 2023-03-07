РФ виявляється ще слабшою: The Economist про зміну тактики допомоги Заходу Україні

Журналісти зазначають, що США та Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не входить в інтереси Заходу, а РФ виявляється ще слабшою, ніж очікувалося раніше. Тому до кінця березня Україна отримає десятки тисяч навчених бійців та техніку для контрнаступу.

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Поки зараз уся увага на війні зосереджена на Бахмуті, тисячі українських військових готуються до контрнаступу. Про це повідомляє The Economist 6 березня.

Українську армію підсилюють західною бронетехнікою. Незважаючи на очікування отримати цілу дюжину танків Leopard 2 після дозволу Німеччини на реекспорт, поки західна коаліція передасть 2 батальйони з 31 танка в модифікації 2A6 та ще певну кількість танків Leopard 2A4. Крім цього, Данія. Німеччина та Нідерланди закуповують щонайменше 100 старих, але відремонтованих Leopard 1A5.

Також свої танки передає Великобританія — 14 Challenger 2 та США — 31 танк М1A2 Abrams. Хоча останні можуть і прибути до України до кінця року, вони все одно посилять Україну. Також українська армія отримає БМП Bradley та БТР Stryker.

У виданні зазначають, що зацикленість на танках відволікає від важливішої зміни — США та Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не на користь Заходу, а РФ виявилася ще слабшою, ніж вважалося раніше. Більшість нового озброєння надійде до кінця березня. Німеччина анонсувала в січні передачу обсягу зброї, яка становить дві третини від загальної кількості, яку відправляють Україні за весь 2022 рік.

Внаслідок цього українська армія трансформується. Співвідношення західної зброї в Україні до кінця 2022 становило 1 до 5. На один західний зразок припадало 5 радянських. Тепер очікується, що воно впаде 5 до 2. Зазначається, що генерал Валерій Залужний планує отримати 3 армійські корпуси, у кожному буде 6 бригад. Усього буде понад 20 000 бійців.

Український головнокомандувач уникнув очевидної помилки — відправив війська не на Бахмут для утримання міста, а на навчання бійців. Наразі РФ окупувала близько 18% української території, тому деякі аналітики висловлюють сумнів, що Україна зможе все звільнити. Залишаються проблеми з боєприпасами, а армія переважно складається з мобілізованих з обмеженим досвідом.

Проте з іншого боку армія РФ перебуває у жахливому стані. У виданні зазначають, що якщо РФ зможе захопити Бахмут, то йти далі у них все одно не буде сил і доведеться ще більше виснажувати свої резерви. Таким чином ЗС РФ оголюватиме інші ділянки фронту, чим зможе скористатися Україна, вважає Густав Грессель із Європейської ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, 6 березня ЗМІ писали, що РФ передумала купувати іранські балістичні ракети через страх, що Україна отримає ATACMS.

7 березня у британській розвідці написали, що ЗСУ стабілізували периметр Бахмута, але погана погода впливає на постачання бійців у місті.