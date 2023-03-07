РФ оказывается еще слабее: The Economist об изменении тактики помощи Запада Украине

Журналисты отмечают, что США и Великобритания поняли, что затяжная война не входит в интересы Запада, а РФ оказывается еще более слабой, чем ожидалось ранее. Поэтому к концу марта Украина получит десятки тысяч обученных бойцов и технику для контрнаступления.

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Пока сейчас все внимание на войне сосредоточено на Бахмуте, тысячи украинских военных готовятся к контрнаступлению. Об этом сообщает The Economist 6 марта.

Украинскую армию усиливают западной бронетехникой. Несмотря на ожидание получить целую дюжину танков Leopard 2 после разрешения Германии на реэкспорт, пока западная коалиция передаст 2 батальона из 31 танка в модификации 2A6 и еще определенное количество танков Leopard 2A4. Кроме этого Дания. Германия и Нидерланды закупают не менее 100 старых, но отремонтированных Leopard 1A5.

Также свои танки передает Великобритания — 14 Challenger 2 и США — 31 танк М1A2 Abrams. Хоть последние могут и поступить в Украину до конца года, они все равно усилят Украину. Также украинская армия получит БМП Bradley и БТР Stryker.

В издании отмечают, что зацикленность на танках отвлекает от более важного изменения — США и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада, а РФ оказалась еще слабее, чем считалось раньше. Большая часть нового вооружения поступит к концу марта. Германия анонсировала в январе передачу объема оружия, которое составляет две трети от общего количества, отправляемого Украине за весь 2022 год.

В результате украинская армия трансформируется. Соотношение западного оружия в Украине к концу 2022 года составляло 1 к 5. На один западный образец приходилось 5 советских. Теперь ожидается, что оно упадет 5 к 2. Отмечается, что генерал Валерий Залужный планирует получить 3 армейских корпуса, в каждом будет 6 бригад. Всего будет более 20 000 бойцов.

Украинский главнокомандующий избежал очевидной ошибки — отправил войска не на Бахмут для удержания города, а на обучение бойцов. Сейчас РФ оккупировала около 18% украинской территории, поэтому некоторые аналитики выражают сомнение, что Украина сможет все освободить. Остаются проблемы с боеприпасами, а армия в большей степени состоит из мобилизованных с ограниченным опытом.

Однако с другой стороны армия РФ находится в ужасном состоянии. В издании отмечают, что если РФ сможет захватить Бахмут, то идти дальше у них все равно не будет сил и придется еще больше истощать свои резервы. Таким образом ВС РФ будут оголять другие участки фронта, чем сможет воспользоваться Украина, считает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям.

Напомним, 6 марта СМИ писали, что РФ передумала покупать иранские баллистические ракеты из-за страха, что Украина получит ATACMS.

7 марта в британской разведке написали, что ВСУ стабилизировали периметр Бахмута, но плохая погода влияет на снабжение бойцов в городе.