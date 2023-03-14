США и Евросоюз не представляют, что делать с Россией после победы Украины, – эксперт

Цель Штатов — измотать РФ настолько, чтобы она даже не думала о ведении войн в новом мировом порядке. А Китай и Северная Корея должны понять, что США сразу ответят в случае агрессии, сказал Фокусу аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

Related video

США и Евросоюз не имеют сценария развития событий после победы Украины в большой войне против России. Все точно хотят избежать эскалации, чтобы у власти был тот, кто не решится на применение ядерного оружия, сказал в комментарии Фокусу аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"Главное для США, чтобы РФ была настолько слабой, чтобы она не могла в действующем или вновь мировом порядке думать о похожей агрессии – в отношении Украины или стран НАТО, – отметил Фарапонов. – Другая позиция, чтобы другие государства и автократии, такие как Китай и Северная Корея, понимали, что в случае агрессии ответ от США не заставит себя ждать. И она будет столь же стремительной, решительной и объединенной, как на агрессию в Украине".

Отсутствие усиленного внимания к таким государствам, как Украина, по словам эксперта, приводит к непониманию контекста.

"Тот факт, что визит американского президента до этого был 15 лет назад тоже показателен. Политика, в частности, и публичная дипломатия по отношению к государствам восточной Европы, членам НАТО и тем, кто еще не входит в Альянс, должна быть другой. Внимание к ним должно быть больше, чем к союзникам. В настоящее время союзники обладают определенным потенциалом, в то время как Украина демонстрирует отвагу и силу на поле боя", — указал он.

Детальнее об уровне военной поддержки Украины от Запада читайте в материале Фокуса "Деньги для Украины. Байден и Трамп снова будут определять уровень помощи Украине".

Журналисты The Economist ранее отмечали, что США и Великобритания поняли, что затяжная война не входит в интересы Запада, а РФ оказывается слабее, чем ожидалось ранее.