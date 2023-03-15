Чергова перемога над агресором: Зеленський відреагував на рішення суду щодо "боргу Януковича"

За словами президента, Україна продовжить відстоювати свою позицію у суді у справі про єврооблігації на суму $3 млрд.

Related video

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховного суду Великобританії щодо "боргу Януковича". Глава держави заявив, що це чергова перемога над агресором. Про це він написав у себе у Twitter.

"Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді у справі про єврооблігації на суму $3 млрд. Суд вирішив, що позиція захисту України на підставі фактів загроз з боку РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!" — Написав він.

Що про суд щодо "боргу Януковича" каже голова ОП

Також відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Україна змогла перемогти РФ у Верховному суді.

"Справа стосується єврооблігацій на суму $3 млрд. За рішенням суду, захист на підставі фактів загроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Все буде Україна", — написав він.

Рішення суду щодо "боргу Януковича": реакція Мінфіну

Свою думку висловив голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко. Він назвав рішення британського суду перемогою справедливості та верховенством закону.

"Сьогодні у нас чудові новини від Верховного суду Великобританії. Суд ухвалив, що справа Росії про єврооблігації на 3 мільярди доларів проти України має бути спрямована на повний відкритий судовий розгляд. Це вирішальна перемога справедливості та верховенства закону. На боці України правда і право", — Написав Марченко в Twitter.

Рішення суду щодо "боргу Януковича": що говорять у МЗС

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна продовжить відстоювати свою позицію.

"Відмінні новини у сфері юриспруденції. Верховний суд Великобританії підтвердив позицію української юридичної команди у справі про облігації на суму 3 мільярди доларів. Тепер справа повернеться до суті, і ми наполегливо відстоюватимемо свою позицію", — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, що 15 березня Верховний Суд Великобританії ухвалив рішення про "борг Януковича". Рішення дозволяє Україні стверджувати, що облігації, продані у 2013 році напередодні Революції Гідності, були частиною незаконної політичної та воєнної агресії з боку Москви. Російська сторона намагалася переконати англійський суд застосувати скорочену процедуру і цим уникнути детального дослідження своїх дій.