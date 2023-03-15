Очередная победа над агрессором: Зеленский отреагировал на решение суда по "долгу Януковича"

По словам президента, Украина продолжит отстаивать свою позицию в суде по делу о еврооблигациях на сумму $3 млрд.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Верховного суда Великобритании по "долгу Януковича". Так, глава государства заявил, что это очередная победа над агрессором. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Украина одержала очередную победу над агрессором – в Верховном суде по делу о еврооблигациях на сумму $3 млрд. Суд решил, что позиция защиты Украины на основании фактов угроз со стороны РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами!" — написал он.

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Также отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Украина смогла победить РФ в Верховном суде.

"Дело касается еврооблигаций на сумму $3 млрд. По решению суда, защита на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Все будет Украина", — написал он.

Решение суда по "долгу Януковича": реакция Минфина

Свое мнение высказал и глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко. Он назвал решение британского суда победой справедливости и верховенством закона.

"Сегодня у нас отличные новости от Верховного суда Великобритании. Суд постановил, что дело России о еврооблигациях на 3 миллиарда долларов против Украины должно быть направлено на полное открытое судебное разбирательство. Это решающая победа справедливости и верховенства закона. На стороне Украины правда и право", — написал Марченко в Twitter.

Решение суда по "долгу Януковича": что говорят в МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина продолжит отстаивать свою позицию.

"Отличные новости в сфере юриспруденции. Верховный суд Великобритании подтвердил позицию украинской юридической команды в деле об облигациях на сумму 3 миллиарда долларов. Теперь дело вернется к существу, и мы будем упорно отстаивать свою позицию", — отметил глава МИД.

Напомним, что 15 марта Верховный Суд Великобритании вынес решение о "долге Януковича". Решение позволяет Украине утверждать, что облигации, проданные в 2013 году в канун Революции Достоинства, были частью незаконной политической и военной агрессии со стороны Москвы. Российская сторона пыталась убедить английский суд применить сокращенную процедуру и тем самым избежать детального исследования своих действий.