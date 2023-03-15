Решение позволяет Украине утверждать, что облигации, проданные в 2013 году в канун Революции Достоинства, были частью незаконной политической и военной агрессии со стороны Москвы.

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Верховный Суд решил, что дело следует направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании. Дело касается еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов, выпущенных в декабре 2013 года вследствие принуждения, осуществляемого Россией. Об этом идет речь в решении Верховного Суда Британии, пишет сегодня, 14 марта, Bloomberg.

"Теперь на Россию ложится груз доказательств суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины. Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", – говорится в сообщении учреждения.

Российская сторона пыталась убедить английский суд применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий.

"В конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств", — заявили в Минфине.

Судьи решили, что Украине должно быть разрешено защищать иск в части принуждения, но только в той мере, в какой он основывается на принуждении вследствие предполагаемой угрозы применения силы со стороны России.

Украина утверждает, что в результате угроз, осуществляемых Россией к выпуску еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украина была лишена права выбора и вследствие принуждения, осуществляемого Россией, Украина в конце концов заключила соглашения по выпуску еврооблигаций.

Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны РФ против Украины, поскольку апелляционное разбирательство "происходило до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года", но судья Верховного Суда отметил, что дальнейшее поведение РФ невозможно игнорировать.

Напомним, по заявлению экс-депутата от "Партии Регионов" Олега Царева, которое он сделал 13 марта, Янукович должен был стать пожизненным президентом Украины и выполнить план по отделению западных областей.

Напомним, Виктор Медведчук или Виктор Янукович должны были возглавить Украину после захвата ВС РФ Киева. По информации журналистов, Кремль не сильно думал о том, кто будет руководить оккупированной Украиной, ведь все решения все равно бы принимались в Москве. По их планам, через 10 дней после начала вторжения вся территория страны должна была быть поглощена.

А 24 февраля издание FT писало, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ Виктор Янукович должен был выступить с видеообращением, в котором объявил бы Виктора Медведчука руководителем Украины.