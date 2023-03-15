Рішення дозволяє Україні стверджувати, що облігації, продані у 2013 році напередодні Революції Гідності, були частиною незаконної політичної та військової агресії з боку Москви.

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Верховний Суд вирішив, що справу слід направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Справа стосується єврооблігацій на суму 3 млрд доларів, випущених у грудні 2013 року внаслідок примусу, здійснюваного Росією. Про це йдеться у рішенні Верховного Суду Британії, пише сьогодні, 14 березня, Bloomberg.

"Тепер на Росію лягає тягар доказів суду, що погрози в бік України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, які згодом були використані Росією як один з інструментів зброї проти України. Верховний Суд наголосив, що Україна доб'ється успіху в даній справі, якщо не буде доведено протилежного, що тиск Росії не зіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", — йдеться в повідомленні установи.

Російська сторона намагалася переконати англійський суд, застосувавши скорочену процедуру, і таким чином уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій.

"Зрештою, Верховний Суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу сприятливі та мають бути належним чином вивчені з дослідженням усіх доказів", — заявили в Мінфіні.

Судді вирішили, що Україні має бути дозволено захищати позов у частині примусу, але тільки тією мірою, якою він ґрунтується на примусі внаслідок передбачуваної загрози застосування сили з боку Росії.

Україна стверджує, що внаслідок погроз, здійснюваних Росією до випуску єврооблігацій, та актів як економічної, так і військової агресії з боку Росії, Україна була позбавлена права вибору і внаслідок примусу, здійснюваного Росією, Україна врешті-решт уклала угоди з випуску єврооблігацій.

Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни РФ проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року", але суддя Верховного Суду зазначив, що подальшу поведінку РФ неможливо ігнорувати.

Нагадаємо, за заявою ексдепутата від "Партії Регіонів" Олега Царьова, яку він зробив 13 березня, Янукович мав стати довічним президентом України та виконати план з відділення західних областей.

Нагадаємо, Віктор Медведчук або Віктор Янукович мали очолити Україну після захоплення ЗС РФ Києва. За інформацією журналістів, Кремль не сильно думав про те, хто керуватиме окупованою Україною, адже всі рішення усе рівно приймалися б у Москві. За їхніми планами, через 10 днів після початку вторгнення вся територія країни мала бути захоплена.

А 24 лютого видання FT писало, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ Віктор Янукович мав би виступити з відеозверненням, в якому оголосив би Віктора Медведчука керівником України.