Побиття строковика на Житомирщині: командиру оголосили про підозру, – ДБР (відео)

Підозрюваного офіцера відсторонено від посади на час розслідування. Якщо суд доведе факт побиття бійця строкової служби — командиру загрожує до 12 років ув’язнення.

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Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі. Про це повідомляє 16 березня пресслужба Державного бюро розслідування.

11 березня в мережі поширили відео, як у 190-му навчальному центрі у Житомирській області офіцер проводить "виховну бесіду" із солдатом.

"Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження. Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину. Зараз молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командира відсторонено від посади на час розслідування. За побиття солдата йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Керівництво 190-го навчального центру Житомирського району селища міського типу Гуйва, де сталося побиття солдата, 13 березня завірило, що винний понесе покарання. Тут заявили, що в навчальному центрі будують нову армію, де немає місця зловживанням та нестатутним стосункам.

6 березня у Курській області Росії строковик відкрив вогонь на ураження по товаришах по службі. Солдат саме перебував на варті, коли почув сторонні звуки. Він вигукнув: "Стій, хто йде", але відповіді не послідувало, тож він відкрив вогонь на ураження.