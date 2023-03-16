Избиение срочника в Житомирской области: командиру объявили о подозрении, – ГБР (видео)

Подозреваемый офицер отстранен от должности на время расследования. Если суд докажет факт избиения бойца срочной службы, командиру грозит до 12 лет заключения.

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины, избившего солдата-срочника в учебном центре. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба Государственного бюро расследования.

11 марта в сети распространили видео, как в 190-м учебном центре в Житомирской области офицер проводит "воспитательную беседу" с солдатом.

"Офицер избил его руками и ногами, солдат получил легкие телесные повреждения. После обнародования видео с избиением в сети Интернет, ГБР возбудило уголовное производство. Военный признал свою вину. Сейчас младшему лейтенанту сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, совершенных в условиях (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.) Решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир отстранен от должности на время расследования. За избиение солдата ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Руководство 190-го учебного центра Житомирского района поселка городского типа Гуйва, где произошло избиение солдата, 13 марта заверило, что виновный понесет наказание. Здесь заявили, что в учебном центре строят новую армию, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям.

6 марта в Курской области России срочник открыл огонь на поражение сослуживцев. Солдат как раз находился на страже, когда услышал посторонние звуки. Он воскликнул: "Стой, кто идет", но ответа не последовало, поэтому он открыл огонь на поражение.