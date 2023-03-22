"Викликає занепокоєння": війна в Україні впливає на екологію сусідніх країн, — ООН

Противник продовжує завдавати шкоди не тільки Україні, а й країнам, що межують із нею. Реальні збитки, як зазначають у ООН, можна буде підрахувати лише після закінчення бойових дій.

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Війна в Україні завдає значної шкоди не лише сторонам, що беруть участь, а й сусіднім державам, якщо йдеться про екологію. Про це заявила заступниця генсека ООН Інгер Андерсен в інтерв'ю порталу "Укрінформ" 22 березня.

За її словами, країни, які межують із територією України, зазнають серйозного впливу воєнних дій. Це позначається на їхньому довкіллі.

"Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу в тому, що транскордонний вплив, очевидно, викликає занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з'єднані під землею, і морське середовище розташоване там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють", — сказала Інгер Андерсен.

Україна оцінює збитки навколишньому середовищу, який завдає противник, у розмірі 2 трильйони гривень, і це без урахування тих територій, які тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації. Цифри досить умовні, як зазначається. Адже реальні збитки підраховуватимуться вже після закінчення війни.

Країни-сусіди розуміють, що це повз них не пройде, і настав час вирішувати питання з екологією якомога раніше.

Нагадаємо, 11 березня в Мінекології назвали суму збитків екології України від війни з РФ. Українські чиновники переконані, що бойові дії призводять до кліматичної, гуманітарної та ядерної кризи.

22 лютого експерти назвали країни, чия екологія страждає через ракетні випробування КНДР. Уже було проведено не менше шести таких випробувань, проте влада Пхеньяна не збирається зупинятися на досягнутому.