"Вызывает беспокойство": война в Украине влияет на экологию соседних стран, — ООН

Противник продолжает наносить ущерб не только Украине, но и ряду граничащим с ней странам. Реальные убытки, как отмечают в ООН, можно будет подсчитать лишь после окончания боевых действий.

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Война в Украине приносит значительный ущерб не только участвующим сторонам, но и соседним государствам, если речь идет об экологии. Об этом заявила заместитель генсека ООН Ингер Андерсен в интервью порталу Укринформ 22 марта.

По ее словам, страны, которые граничат с территорией Украины, испытывают на себе серьезное влияние военных действий. Это сказывается на их окружающей среде.

"Я думаю, что понимание этого не в последнюю очередь потому, что трансграничное влияние, очевидно, вызывает беспокойство в ряде стран, непосредственно граничащих с Украиной. Через границу пролегают леса. Вода течет в соседнюю страну. Водоносные артерии соединены под землей , и морская среда находится там, где ему хочется. Ветры веют так, как веют", — сказала Ингер Андерсен.

Украина оценивает ущерб окружающей среде, который наносит противник, в размере 2 триллионов гривен и это без учета тех территорий, которые временно находятся под контролем Российской Федерации. Цифры достаточно условные, как отмечается. Ведь реальные убытки будут подсчитываться уже после окончания войны.

Страны-соседи понимают, что это мимо них не пройдет и пора решать вопрос с экологией как можно раньше.

Напомним, 11 марта в Минэкологии назвали сумму ущерба экологии Украины от войны с РФ. Украинские чиновники убеждены, что боевые действия приводят к климатическому, гуманитарному и ядерному кризису.

22 февраля эксперты назвали страны, чья экология страдает из-за ракетных испытаний КНДР. Уже было проведено не менее шести таких испытаний, однако власти Пхеньяна не собираются останавливаться на достигнутом.