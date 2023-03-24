Штраф понад 3 тисячі гривень: українців почнуть карати за збір черемші (фото)

Гроші доведеться заплатити як любителям збирати черемшу в природному середовищі, так і тим українцям, які виростили червонокнижну рослину на власному городі для приготування їжі. Платити доведеться за кожну знищену цибулину.

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Українців почнуть штрафувати за знищення червонокнижної черемші, навіть якщо рослину було зірвано на особистій прибудинковій ділянці. Про це розповів начальник відділу державного екологічного контролю природно-заповідного фонду лісів та рослинного світу Держекоінспекції у Львівській області Богдан Катюбін.

За його словами, за використання черемші для харчування або для інших потреб українцям загрожує штраф від 1700 до 3650 гривень. Причому діє ця санкція незалежно від того, зірвала людина рідкісну рослину в лісі або вирвала черемшу, посаджену на особистому городі.

Еколог пояснив, що якщо людину затримали у лісі, коли вона зривала черемшу, доведеться заплатити штраф від 510 до 850 гривень. Але додатково потрібно також заплатити 62 гривні за кожну знищену цибулину рослини.

"Люди почали вирощувати (черемшу, — ред.) на городах, так само як проліски та шафран. Але в законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна. Росте на городі — нехай росте, а зривати і продавати не можна" — пояснив Катюбін.

За його словами, в Україні легально можна придбати лише насіння черемші. Рослину можна вирощувати на городі. Проте зривати її для побутових потреб заборонено.

Що являє собою черемша

Черемша — це багаторічна трав'яниста рослина, яку ще називають "ведмежою цибулею" і "диким часником".

Рослину використовують у медицині та в кулінарії. Так, з молодого листя можна готувати салат. А цибулини рослини господині заквашують подібно до капусти.

Неконтрольований збір черемші для особистих цілей, а також меліорація та вирубування лісів призвели до того, що нині в Україні чисельність цієї рослини різко зменшилась.

Так виглядає черемша, яка росте в лісах переважно на території українського Полісся

Нагадаємо, у вересні 2022 року екологи попередили, що світ рухається до нового масового вимирання тварин та зникнення рослин. За їхніми словами, нинішня криза вимирання ще не досягла розмаху великої п'ятірки, але світ невблаганно швидко рухається в цьому напрямку.

Також ми писали про те, як українці можуть врятувати проліски та захистити букові ліси Карпат. За оцінками експертів, в Україні збереглися тисячі гектарів пралісів, які становлять чималу частину тих, що досі збереглися в Європі.