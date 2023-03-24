Штраф более 3 тысяч гривен: украинцев начнут наказывать за сбор черемши (фото)

Деньги придется заплатить как любителям собирать черемшу в природной среде обитания, так и тем украинцам, которые вырастили краснокнижное растение на собственном огороде для приготовления еды. Платить придется за каждую уничтоженную луковицу.

Related video

Украинцев начнут штрафовать за уничтожение краснокнижной черемши, даже если растение было сорвано на личном придомовом участке. Об этом рассказал начальник отдела государственного экологического контроля природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин.

По его словам, за использование черемши в пищу или для других нужд украинцам грозит штраф от 1700 до 3650 гривен. Причем действует эта санкция независимо от того, сорвал ли человек редкое растение в лесу или вырвал черемшу, посаженную на личном огороде.

Эколог объяснил, что если человека задержали в лесу, когда он срывал черемшу, придется заплатить штраф от 510 до 850 гривен. Но дополнительно нужно будет также заплатить 62 гривны за каждую уничтоженную луковицу растения.

"Люди начали выращивать (черемшу, — ред.) на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где бы ты ее ни вырастил, подавать нельзя. Растет на огороде – пусть растет, а срывать и продавать нельзя", — объяснил Катюбин.

По его словам, в Украине легально можно приобрести только семена черемши. Растение можно вырастить в огороде. Однако срывать его для бытовых нужд запрещено.

Что собой представляет черемша

Черемша — это многолетнее травянистое растение, которое еще называют "медвежьим луком" и "диким чесноком".

Растение используют в медицине у кулинарии. Так, из молодых листьев можно готовить салат. А луковицы растения хозяйки заквашивают подобно капусте.

Неконтролируемый сбор черемши для личных целей, а также мелиорация и вырубка лесов привели к тому, что сейчас в Украине численность этого растения резко уменьшилась.

Так выглядит черемша, растущая в лесах преимущественно на территории украинского Полесья

Напомним, в сентябре 2022 года экологи предупредили, что мир движется к новому массовому вымиранию животных и исчезновению растений. По их словам, нынешний кризис вымирания еще не достиг размаха большой пятерки, но мир неумолимо быстро движется в этом направлении.

Также мы писали о том, как украинцы могут спасти подснежники и защитить буковые леса Карпат. По оценкам экспертов, в Украине сохранились тысячи гектаров пралесов, которые составляют немалую часть от тех, что до сих пор сохранились в Европе.