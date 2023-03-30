До переможного кінця: у США готові робити все можливе для перемоги України у війні, — посол

За словами Бріджит Брінк, США продовжать стояти пліч-о-пліч із Києвом, поки російська агресія не буде вигнана з усієї країни. У планах в партнерів збудувати успішне, а головне безпечне майбутнє України.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк зустрівся із пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Водночас вони обговорили питання безпеки та взаємодію між країнами в боротьбі з російською агресією, як зазначили у відомстві 30 березня.

Зокрема, під час зустрічі вони обговорили ті випробування, які принесла в Україну повномасштабна війна, і в майбутньому за спільної взаємодії ці питання вирішуватимуться.

"На сьогодні першочерговими пріоритетами Служби є контррозвідувальна діяльність і виконання оперативно-бойових завдань. Усі наші зусилля спрямовані на перемогу України у війні", — наголосив Василь Малюк.

Панi посол США в Україні, зі свого боку, зауважила, що її країна робить і продовжить робити все можливе для того, щоб допомогти виграти Україні у війні та вибудувати успішне, незалежне, а головне — безпечне майбутнє.

"США пліч-о-пліч із Україною в питанні захисту її суверенітету й територіальної цілісності. Ми готові надати все необхідне сприяння та наш досвід, щоб покращити ваші можливості для ефективного захисту вашої країни", — зазначила Бріджит Брінк.

У пресслужбі СБУ зазначають, що відомство продовжить працювати з іноземними партнерами. Їхні зусилля будуть спрямовані на те, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності інших країн. Це буде абсолютно нова та сучасна модель державної безпеки, в якій враховуватимуть досвід війни.

Нагадаємо, 29 березня в СБУ повідомили, що РФ залучає підлітків до псевдомінування в Україні. За даними слідства, найчастіше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади й об'єкти соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.