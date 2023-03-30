До победного конца: в США готовы делать все возможное для победы Украины в войне, — посол

По словам Бриджит Бринк, США продолжат стоять бок о бок с Киевом, пока российская агрессия не будет изгнана из всей страны. В планах у партнеров выстроить успешное, а главное безопасное будущее Украины.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Вместе они обсудили вопросы безопасности, а также взаимодействие между странами в борьбе с российской агрессией, как отметили в ведомстве 30 марта.

В частности, во время встречи они обговорили те испытания, которые принесла в Украину полномасштабная война и в будущем при совместном взаимодействии эти вопросы будут решаться.

"На сегодняшний день первоочередными приоритетами Службы является контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач. Все наши усилия направлены на победу Украины в войне", – подчеркнул Василий Малюк.

Посол США в Украине в свою очередь подметила, что ее страна делает и продолжит делать все возможное для того, чтобы помочь выиграть Украине в войне и выстроить успешное, независимое, а главное — безопасное будущее.

"США бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы оказать все необходимое содействие и наш опыт, чтобы улучшить ваши возможности для эффективной защиты вашей страны", – отметила Бриджит Бринк.

В пресс-службе СБУ подмечают, что ведомство продолжит работать с иностранными партнерами. Их усилия будут направлены на то, чтобы противодействовать разведывательно-подрывной деятельности других стран. Это будет совершенно новая и современная модель государственной безопасности, в которой будут учитывать опыт войны.

Напомним, 29 марта в СБУ сообщили, что РФ привлекает подростков к псевдоминированию в Украине. По данным следствия, чаще всего подростки "минировали" здания органов государственной власти и объекты социальной инфраструктуры. В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковых минированиях 14 местных судов.