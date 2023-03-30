Зупинка транспорту у Києві під час тривоги: у Кличка відповіли на петицію

У відповіді на звернення українців йдеться, що громадський транспорт і далі робитиме зупинки у разі загрози ракетних атак. Рішення можуть переглянути лише після того, як воєнна ситуація стабілізується.

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У Київській міській державній адміністрації розповіли, чи збираються скасовувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це йдеться у відповіді мера столиці Віталія Кличко на опубліковану петицію 30 березня.

В результаті столична влада не підтримала це звернення українців, і громадський транспорт продовжуватиме зупинятися у разі повітряної тривоги. У відповіді КМДА наголошується, що рішення було ухвалене Радою оборони міста не просто так, а з оцінки поточної ситуації.

"Рішення буде переглянуто виключно при її суттєвій стабілізації та надходженні відповідних рекомендацій від ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Щойно ситуація буде стабілізована і Державна служба з надзвичайних ситуацій схвалить це рішення, воно буде одразу ж переглянуто.

Зупинка громадського транспорту під час тривоги: що відомо

Це рішення столична влада прийняла ще у серпні 2022 року. З того моменту громадський транспорт, включно з приватними перевізниками, зобов'язані зупинятися після сигналу повітряної тривоги. Пасажири відразу ж повинні залишати салон і пройти в найближче укриття. Метрополітен продовжує працювати, оскільки це безпечно.

До речі, зупинка роботи транспорту не несе додаткових витрат для пасажирів, адже після завершення повітряної тривоги вони продовжуватимуть користуватися транспортом за сплаченими проїзними документами.

Нагадаємо, що в Києві та області офіційно скоротили комендантську годину. Мер Віталій Кличко пояснив, як з 26 березня працюють магазини та транспорт, а також поділився оновленим графіком обмежень.