Остановка транспорта в Киеве во время тревоги: у Кличко ответили на петицию

В ответе на обращение украинцев говорится, что общественный транспорт будет и дальше делать остановки в случае угрозы ракетных атак. Решение могут пересмотреть только после того, как военная ситуация стабилизируется.

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В Киевской городской государственной администрации рассказали, собираются ли отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги. Об этом говорится в ответе мэра столицы Виталия Кличко на опубликованную петицию 30 марта.

В результате, столичные власти не поддержали это обращение украинцев, и общественный транспорт продолжит останавливаться в случае воздушной тревоги. В ответе КГГА отмечается, что решение было принято Советом обороны города не просто так, а с оценки текущей ситуации.

"Решение будет пересмотрено исключительно при ее существенной стабилизации и поступлении соответствующих рекомендаций от ГСЧС", — говорится в сообщении.

Как только ситуация будет стабилизирована и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям одобрит это решение, оно будет сразу же пересмотрено.

Остановка общественного транспорта во время тревоги: что известно

Это решение столичные власти приняли еще в августе 2022 года. С того момента общественный транспорт, включая частных перевозчиков, обязаны останавливаться после сигнала воздушной тревоги. Пассажиры сразу же обязаны покидать салон и пройти в ближайшее укрытие. Метрополитен же продолжает работать, так как это безопасно.

К слову, остановка работы транспорта не несет дополнительных расходов для пассажиров, ведь после завершения воздушной тревоги они продолжат пользоваться транспортом по оплаченным проездным документам.

Напомним, что в Киеве и области официально сократили комендантский час. Мэр Виталий Кличко объяснил, как с 26 марта работают магазины и транспорт, а также поделился обновленным графиком ограничений.