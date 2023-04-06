У Києві порушник паркування представився співробітником Офісу генпрокурора (відео)

Виявилося, що на старій версії сайту відомства справді значиться чоловік на ім'я Микола Закриничний і у 2016 році він обіймав посаду коменданта відділу експлуатації будівель. Співробітники Нацполіції почали з'ясовувати подробиці того, що сталося.

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У Києві чоловік посварився з інспектором з паркування через евакуацію транспортного засобу. Співробітнику комунальної служби він ретельно показував посвідчення працівника Офісу генерального прокурора, про що свідчить відео, опубліковане в Telegram-каналі "Андріюк ONLINE" у четвер, 6 квітня.

У Подільському районі столиці водій почав кричати на інспектора з паркування після того, як його автомобіль відправили на штрафмайданчик через неправильну зупинку на смузі громадського транспорту.

Що відомо про правопорушника

Власник машини попросив інспектора показати йому посвідчення та у відповідь одночасно надав документ співробітника Офісу генерального прокурора. У ньому зазначено, що чоловіка звуть Микола Миколайович Закриничний.

Під час розмови зі співробітником комунальної служби він зажадав дати йому до рук його телефон, використавши при цьому нецензурну лексику.

"Ваш телефон давайте сюди! Я не зрозумів, де машина моя? Я не зрозумів, ви що, взагалі ох*їлі, чи що? Я з вами зараз нормально, бл*н, говорю", — каже Микола Закриничний.

Наприкінці ролика водій сфотографував інспектора та пішов у невідомому напрямку.

У коментарі порталу "24 канал", співробітники Національної поліції зазначили, що збираються з'ясувати подробиці того, що сталося.

Чи є інформація про чоловіка на сайті Офісу генпрокурора

Варто зазначити, що Офіс генерального прокурора з'явився лише 2020 року, а раніше була Генеральна прокуратура України. На старій версії сайту відомства, яка доступна в мережі, справді можна знайти Миколу Закриничного.

У Києві чоловік представився співробітником Офісу генпрокурора під час спілкування з інспектором Фото: Фокус

У 2016 році він обіймав посаду коменданта відділу експлуатації будівель та споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України.

На новому сайті Офісу генерального прокурора інформація про співробітників недоступна, тож перевірити правдивість слів водія неможливо.

Нагадаємо, 4 квітня у столиці було тимчасово скасовано плату за паркування. У КМДА пояснили це юридичними процедурами та наголосили, що водіїв не штрафуватимуть за несплату.