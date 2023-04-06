В Киеве нарушитель парковки представился сотрудником Офиса генпрокурора (видео)
Оказалось, что на старой версии сайта ведомства действительно числится мужчина по имени Николай Закриничный и в 2016 году он занимал должность коменданта отдела эксплуатации зданий. Сотрудники Нацполиции начали выяснять подробности случившегося.
В Киеве мужчина обругал инспектора по парковке из-за эвакуации транспортного средства. Сотруднику коммунальной службы он усердно показывал удостоверение работника Офиса генерального прокурора, о чем свидетельствует видео опубликованное в Telegram-канале "Андріюк ONLINE" в четверг, 6 апреля.
В Подольском районе столицы водитель начал кричать на инспектора по парковке после того, как его автомобиль отправили на штрафплощадку из-за неправильной остановки на полосе общественного транспорта.
Что известно о правонарушителе?
Владелец машины попросил инспектора показать ему удостоверение и в ответ одновременно предоставил документ сотрудника Офиса генерального прокурора. В нем указано, что мужчину зовут Закриничный Николай Николаевич.
Во время разговора с сотрудником коммунальной службы он потребовал дать ему в руки его телефон, использовав при этом нецензурную речь.
"Ваш телефон давайте сюда! Я не понял, где машина моя? Я не понял, вы что, вообще ох*ели, что ли? Я с вами сейчас нормально, бл*дь, говорю", — говорит Николай Закриничный.
В конце ролика водитель сфотографировал инспектора и ушел в неизвестном направлении.
В комментарии порталу "24 канал", сотрудники Национальной полиции отметили, что собираются выяснить подробности случившегося.
Есть ли информация о мужчине на сайте Офиса генпрокурора?
Стоит отметить, что Офис генерального прокурора появился только в 2020 году, а до этого была Генеральная прокуратура Украины. На старой версии сайта ведомства, которая доступна в сети, действительно можно найти Николая Закриничного.
В 2016 году он занимал должность коменданта отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.
На новом сайте Офиса генерального прокурора информация о сотрудниках недоступна, поэтому проверить правдивость слов водителя невозможно.
Напомним, 4 апреля в столице была временно отменена плата за парковку. В КГГА объяснили это юридическими процедурами и подчеркнули, что водителей не будут штрафовать за неуплату.