В Киеве нарушитель парковки представился сотрудником Офиса генпрокурора (видео)

Оказалось, что на старой версии сайта ведомства действительно числится мужчина по имени Николай Закриничный и в 2016 году он занимал должность коменданта отдела эксплуатации зданий. Сотрудники Нацполиции начали выяснять подробности случившегося.

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В Киеве мужчина обругал инспектора по парковке из-за эвакуации транспортного средства. Сотруднику коммунальной службы он усердно показывал удостоверение работника Офиса генерального прокурора, о чем свидетельствует видео опубликованное в Telegram-канале "Андріюк ONLINE" в четверг, 6 апреля.

В Подольском районе столицы водитель начал кричать на инспектора по парковке после того, как его автомобиль отправили на штрафплощадку из-за неправильной остановки на полосе общественного транспорта.

Что известно о правонарушителе?

Владелец машины попросил инспектора показать ему удостоверение и в ответ одновременно предоставил документ сотрудника Офиса генерального прокурора. В нем указано, что мужчину зовут Закриничный Николай Николаевич.

Во время разговора с сотрудником коммунальной службы он потребовал дать ему в руки его телефон, использовав при этом нецензурную речь.

"Ваш телефон давайте сюда! Я не понял, где машина моя? Я не понял, вы что, вообще ох*ели, что ли? Я с вами сейчас нормально, бл*дь, говорю", — говорит Николай Закриничный.

В конце ролика водитель сфотографировал инспектора и ушел в неизвестном направлении.

В комментарии порталу "24 канал", сотрудники Национальной полиции отметили, что собираются выяснить подробности случившегося.

Есть ли информация о мужчине на сайте Офиса генпрокурора?

Стоит отметить, что Офис генерального прокурора появился только в 2020 году, а до этого была Генеральная прокуратура Украины. На старой версии сайта ведомства, которая доступна в сети, действительно можно найти Николая Закриничного.

В Киеве мужчина представился сотрудником Офиса генпрокурора при общении с инспектором Фото: Фокус

В 2016 году он занимал должность коменданта отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.

На новом сайте Офиса генерального прокурора информация о сотрудниках недоступна, поэтому проверить правдивость слов водителя невозможно.

Напомним, 4 апреля в столице была временно отменена плата за парковку. В КГГА объяснили это юридическими процедурами и подчеркнули, что водителей не будут штрафовать за неуплату.