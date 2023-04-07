Волонтери з інвалідністю отримають грошові виплати, – Кабмін

Згідно з постановою Міністерства у справах ветеранів, за першу групу інвалідності платитимуть 647 250 тис. грн, а у разі смерті – 1 294 500 млн грн.

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Кабмін ухвалив зміни стосовно умов надання виплат одноразової грошової допомоги волонтерам у разі отримання інвалідності внаслідок війни або їхньої смерті. Пресслужба Міністерства у справах ветеранів 7 квітня повідомила подробиці.

Одноразова грошова допомога тепер є можливою для волонтерів, які надавали волонтерську допомогу Збройним силам України чи іншим силовим підрозділам. Йдеться про осіб, які під час захисту та оборони України, отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або травми). Уразі смерті волонтерів право на виплати матимуть члени їхніх родин.

Представники міжвідомчої комісії міністерства ухвалюють відповідне призначення допомоги. Виплата провадитиметься коштом резервного фонду держбюджету. Для отримання коштів комісії потрібно надати заяву та необхідні документи.

Рівень встановлення інвалідності впливає на відповідну суму компенсацій. Розмір грошової допомоги визначено наступним чином:

інвалідність I групи — 647250 грн;

інвалідність II групи — 517800 грн;

інвалідність III групи — 388350 грн;

у разі загибелі або смерті волонтера — 1294500 грн.

Юлія Лапутіна, керівниця у міністерства у справах ветеранів України, зазначила, що уряд ухвалив важливе рішення, яке дуже необхідне людям, які з перших днів російського вторгнення, надавали неоціненну підтримку нашим військовим, що захищають країну від загарбників. Спільна робота різних відомств й дозволила отримати цей результат.

"Це міцний зв’язок, у нашій єдності – сила та незламність української нації", – зазначила вона.

У КМДА 5 квітня пояснили, як спортсмени-пенсіонери можуть отримати додаткові виплати. Видатні діячі спорту та фізичної культури української столиці, які досягли 60-річного віку, мають право на відповідну грошову допомогу.