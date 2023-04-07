Волонтеры с инвалидностью получат денежные выплаты, – Кабмин

Согласно постановлению Министерства по делам ветеранов, за первую группу инвалидности будут платить 647 250 тыс. грн, а в случае смерти – 1 294 500 млн грн.

Related video

Кабмин принял изменения относительно условий предоставления выплат единовременного пособия волонтерам в случае получения инвалидности в результате войны или их смерти. Пресс-служба Министерства по делам ветеранов 7 апреля сообщила подробности.

Одноразовая денежная помощь теперь возможна для волонтеров, оказывавших волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины или другим силовым подразделениям. Речь идет о лицах, которые во время защиты и обороны Украины, получили инвалидность в результате ранения (контузии, увечья или травмы). При смерти волонтеров право на выплаты будут иметь члены их семей.

Представители межведомственной комиссии министерства принимают соответствующее назначение помощи. Выплата будет производиться за счет резервного фонда госбюджета. Для получения средств комиссии нужно предоставить заявление и необходимые документы.

Уровень установления инвалидности влияет на соответствующую сумму компенсаций. Размер денежной помощи определен следующим образом:

инвалидность I группы — 647250 грн;

инвалидность II группы — 517800 грн;

инвалидность III группы — 388350 грн;

в случае гибели или смерти волонтера — 1294500 грн.

Юлия Лапутина, руководитель министерства по делам ветеранов Украины, отметила, что правительство приняло важное решение, очень необходимо людям, которые с первых дней российского вторжения, оказывали неоценимую поддержку нашим военным, защищающим страну от русских захватчиков. Совместная работа разных ведомств и позволила получить этот результат.

"Это крепкая связь, в нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации", – отметила она.

В КГГА 5 апреля объяснили, как спортсмены-пенсионеры могут получить дополнительные выплаты. Выдающиеся деятели спорта и физической культуры украинской столицы, достигшие 60-летнего возраста, имеют право на соответствующую денежную помощь.