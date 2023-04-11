Родина нардепа від забороненої ОПЗЖ оновила автопарк на 13 автівок, — ЗМІ (фото, відео)

Вартість придбаних за 2022 рік машин, за підрахунками журналістів, складає понад 1,3 млн доларів. Сам Суто Мамоян проживає в розкішному маєтку, який не вносив у декларацію.

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Родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Суто Мамояна придбала за 2022 рік 13 автівок. Про це свідчить розслідування проєкту Bihus.Info, опубліковане 10 квітня.

За даними журналістів, у 2020 році парламентар володів Mercedes-Benz G63 AMG та двома Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років, однак нині користується авто, оформленими на родичів. Останнім часом, за словами журналістів, нардеп пересувається Mercedes-Benz S500L 2020 року, придбаним новим і записаним на двоюрідного брата. Також новим у 2022 році придбав Toyota Land Cruiser 300 дядько Мамояна, однак позашляховик супроводжує депутата.

У медіа розповіли, що фіксували ідентичний Land Cruiser в урядовому кварталі. Він також оформлений на дядька парламентаря. Окрім цих автівок, на родичів Мамояна були оформлені у 2022 році ще два Toyota Land Cruiser 300. На дядька записаний і Lexus LX500d, куплений новим у тому ж році.

Батько, кузени й дядько Мамояна, судячи з вибору авто, є прихильниками Toyota Camry. Загалом за 2022 рік, за даними ЗМІ, автопарк родини поповнився на чотири таких автівки. Уже наприкінці 2022 року, за інформацією медіа, родина парламентаря придбала мікроавтобус — Mercedes-Benz V300D.

Також журналісти з’ясували, що на жінку з прізвищем Мамоян у 2022 році був оформлений Mercedes-Benz S400L, нині ним користується чоловік, якого "неодноразово фіксували в місцях перебування" парламентаря. На ту ж жінку у 2022 році був записаний Mercedes-Maybach S680, випущений у 2021 році. Розслідувачі фіксували вищезгаданого чоловіка й у ньому. Він же керував машиною G63 AMG, придбаною у 2022 році Сінотом Мамояном.

Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: Українська правда Фото: Українська правда

Попри володіння двома квартирами — площею 125 кв. метрів кожна — нардеп проживає в маєтку на земельній ділянці площею 132 сотки. Земля та будинки на ній, як передають журналісти, оформлені на батьків Мамояна.

"Насправді ж на території розташовані два великі маєтки, декілька гаражів на десяток автомобілів, фонтани, альтанка, гостьовий і двоповерховий сторожовий будинки", — пояснили розслідувачі.

Через дорогу розташована ділянка зі ще одним маєтком, якими також, як з’ясували в медіа, володіє родина парламентаря — двоє його кузенів.

"За приблизними оцінками, загальна ринкова вартість ділянок батьків і кузенів Суто Мамояна — 480 тисяч доларів, а вартість одного з трьох будинків може сягати 1 млн доларів", — розповіли журналісти.

Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу в мережі не з’являвся офіційний коментар нардепа Суто Мамояна у відповідь на оприлюднене розслідування.

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