Семья нардепа от запрещенной ОПЗЖ обновила автопарк на 13 автомобилей — СМИ (фото, видео)

Стоимость приобретенных за 2022 год машин, по подсчетам журналистов, составляет более 1,3 млн долларов. Сам Суто Мамоян проживает в роскошном имении, которое не вносил в декларацию.

Related video

Семья народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Суто Мамояна приобрела за 2022 год 13 автомобилей. Об этом свидетельствует расследование проекта Bihus.Info, опубликованное 10 апреля.

По данным журналистов, в 2020 году парламентарий владел Mercedes-Benz G63 AMG и двумя Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 годов, однако в настоящее время пользуется авто, оформленными на родственников. В последнее время, по словам журналистов, нардеп передвигается Mercedes-Benz S500L 2020 года, приобретенным новым и записанным на двоюродного брата. Также новым в 2022 году приобрел Toyota Land Cruiser 300 дядя Мамояна, однако внедорожник сопровождает депутата.

В СМИ рассказали, что фиксировали идентичный Land Cruiser в правительственном квартале. Он также оформлен на дядю парламентария. Кроме этих автомобилей, на родственников Мамояна были оформлены в 2022 году еще два Toyota Land Cruiser 300. На дядю записан и Lexus LX500d, купленный новым в том же году.

Отец, кузены и дядя Мамояна, судя по выбору авто, являются поклонниками Toyota Camry. Всего за 2022 год, по данным СМИ, автопарк семьи пополнился на четыре таких автомобиля. Уже в конце 2022 года, по информации медиа, семья парламентария приобрела микроавтобус – Mercedes-Benz V300D.

Также журналисты выяснили, что на женщину с фамилией Мамоян в 2022 году был оформлен Mercedes-Benz S400L, ныне им пользуется мужчина, которого "неоднократно фиксировали в местах пребывания" парламентария. На ту же женщину в 2022 году был записан Mercedes-Maybach S680, выпущенный в 2021 году. Расследователи фиксировали вышеупомянутого мужчину и в нем. Он же управлял машиной G63 AMG, приобретенной в 2022 году Синотом Мамояном.

Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info Фото: Украинская правда Фото: Украинская правда

Несмотря на владение двумя квартирами — площадью 125 кв. метров каждая – нардеп проживает в имении на земельном участке площадью 132 сотки. Земля и дома на ней, как передают журналисты, оформлены на родителей Мамояна.

"На самом же деле на территории расположены два больших имения, несколько гаражей на десяток автомобилей, фонтаны, беседка, гостевой и двухэтажный сторожевой дома", — объяснили расследователи.

Через дорогу расположен участок с еще одним поместьем, которыми также, как выяснили в медиа, владеет семья парламентария — двое его кузенов.

"По приблизительным оценкам, общая рыночная стоимость участков родителей и кузенов Суто Мамояна — 480 тысяч долларов, а стоимость одного из трех домов может достигать 1 млн долларов", — рассказали журналисты.

Фото: BIHUS info Фото: BIHUS info

Стоит отметить, что в момент публикации материала в сети не появлялся официальный комментарий нардепа Суто Мамояна в ответ на обнародованное расследование.

Напомним, вчера, 10 апреля, в международном разведывательном сообществе InformNapalm поделились результатами взлома украинскими хакерами почтового ящика российского офицера. Мужчина курирует хакерскую группу, подчиненную вражеской разведке. Активисты заказали ему подарки из Китая.

Ранее, 3 апреля, российские расследователи показали элитную резиденцию Владимира Путина, в которую лидер страны-агрессорки приезжает зимой прокатиться на лыжах. 4-этажный дом, панорамный лифт, соляная комната, криокомната – цена одних только светильников там превышает полмиллиона рублей.