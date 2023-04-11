Обмеження на польоти над Україною діятимуть до 2029 року: експерт пояснив, що це означає

Вторгнення Росії в Україну дуже сильно вплинуло на авіагалузь, підкреслює Богдан Долинце, проте це не означає, що українці не зможуть літати до кінця десятиліття.

Related video

Прогноз європейської організації з безпеки повітряної навігації про те, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України діятимуть до 2029 року, не означає, що авіасполучення в Україні буде зупинено до зазначеного періоду. Про це у вівторок, 11 квітня, розповів авіаційний експерт Богдан Долинце у коментарі для OBOZREVATEL.

За його словами, весняний звіт організації Eurocontrol лише є гіпотезою відомства, що, можливо, рівень безпеки польотів в Україні до 2029 року ще не дозволить виконувати цивільні авіаперельоти.

"Насправді, у повному звіті написано, що це виключно припущення Євроконтролю, що польоти можуть не відновитись до 2029 року. Це не означає, що у разі припинення війни та відкриття надземного простору ми не зможемо літати. Це виключно припущення, висунуте Євроконтролем", — заявив Долинце.

На думку експерта, друга складова звіту пов'язана з тим, що співробітники організації отримують певну інформацію і від України щодо прогнозів.

"Напевно, "Украерорух" не може чітко це спрогнозувати, тому що дуже складно визначити, що відбуватиметься з повітряним простором", — підкреслив він.

На думку Долинце, на основі цієї інформації відомство і робило свої припущення. Однак, оскільки припущення нічим не підтверджене і не має навіть посилання на джерело, невідомо, чому організація прийняла таке рішення.

Зазначимо, що обмеження на польоти цивільної авіації запроваджено не лише у повітряному просторі України, а й у Росії, Молдові та Білорусі.

Нагадаємо, з 24 лютого авіасполучення України зі світом припинилося. У жовтні 2022 року Фокус зробив огляд, в якому опитані експерти зробили свої припущення про те, які умови будуть потрібні для того, щоб пасажирські літаки змогли знову розпочати рейси з України.

У серпні 2022 року стало відомо, що українські аеропорти не зможуть працювати та забезпечувати перельоти до закінчення бойових дій в Україні.