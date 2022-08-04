Ключові аеропорти обстріляно: цивільні літаки в Україні не зможуть літати до кінця війни

У Закарпатській ОВА виділили кошти на підготовку до запуску аеропорту в Ужгороді, проте пізніше заявили, що він не готовий приймати та відправляти рейси.

Українські аеропорти не зможуть працювати і забезпечувати перельоти до закінчення бойових дій в Україні. Попри те, що в Закарпатській ОВА заявили про виділення 26 млн грн на оновлення аеропорту в Ужгороді, літаки звідти також не зможуть літати у найближчій перспективі. Про це пише видання avianews.

Закарпатська ОВА була готова відкривати аеропорт в Ужгороді

31 липня голова Закарпатської ОВА Володимир Чубірко заявив, що облрада вирішила збільшити статутний капітал аеропорту в Ужгороді на 26 млн грн, щоб відновити його роботу, не чекаючи закінчення війни. Він висловив упевненість, що "через місяць-другий" аеропорт вдасться запустити.

Однак 1 серпня Чубірко змінив свою позицію і сказав, що заяви про запуск роботи аеропорту — не більше, ніж бажання та наміри. За його словами, аеропорт не готовий приймати чи відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу.

Чому неможливо літати з Ужгорода?

Як зазначають журналісти, розмова про можливе поновлення регулярних рейсів з Ужгорода розпочалася через його близьке розміщення до кордону зі Словаччиною. Злітно-посадкова смуга впирається в кордон, тому літаки перед приземленням і після зльоту одразу потрапляють у повітряний простір держави НАТО та ЄС.

Однак, близьке розташування аеропорту до кордону не робить його безпечним для польотів під час війни з РФ.

"Росіяни вже запускали безпілотні літальні апарати, які падають у країнах Європи. Реакція була досить млявою. Отже, близькість до кордону може утримувати країну-агресора від запуску ракет по прикордонному аеропорту, але не є 100% гарантією безпеки", — пишуть у виданні.

Яка ситуація з іншими аеропортами країни?

Росія обстріляла ракетами всі ключові аеропорти України — Львів, Жуляни, Харків, Одесу та Дніпро. Тому всі вони мають відновитись, щоб приймати рейси за міжнародними стандартами. Крім того, генерал Сергій Кривоніс розповів, що в аеропорту "Київ" (Жуляни) українські військові залили злітно-посадкову смугу олією, щоб не допустити висадження ворожого десанту.

Чи можливі польоти з України до закінчення війни?

У виданні вважають, що навіть якщо Росія підпише зобов'язання про те, що вона не наноситиме ракети по аеропортах і цивільних літаках, то це не може гарантувати безпеку. Тому що вона часто порушувала домовленості.

"З огляду на те, що Україна перебудовувала свою авіаційну галузь на стандарти безпеки Євросоюзу, будь-які комерційні рейси з пасажирами можливі лише після завершення бойових дій і повторної сертифікації аеропортів із питань безпеки", — вважають журналісти.

Окрім того, в Україні немає власних сучасних літаків. Авіакомпанії брали техніку в лізинг за кордоном, а іноземні власники літаків ще до початку вторгнення Росії почали відкликати їх до Європи.

"Якщо власники ще до початку війни не хотіли залишати свої літаки в Україні, то хто з них наважиться віддати авіалайнери, щоб літати в Україну під час війни?" — пишуть у ЗМІ.

Нагадаємо, 30 квітня російська армія вдарила по аеропорту в Одесі. Внаслідок чого була пошкоджена злітно-посадкова смуга.

10 квітня ЗС РФ завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Унаслідок чого він був практично зруйнований.