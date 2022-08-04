Ключевые аэропорты обстреляны: гражданские самолеты в Украине не смогут летать до конца войны

В Закарпатской ОВА выделили средства на подготовку к запуску аэропорта в Ужгороде, однако позже заявили, что он не готов принимать и отправлять рейсы.

Украинские аэропорты не смогут работать и обеспечивать перелеты до окончания боевых действий в Украине. Не смотря на то, что в Закарпатской ОВА заявили о выделении 26 млн грн на обновления аэропорта в Ужгороде, самолеты оттуда также не смогут летать в ближайшей перспективе. Об этом пишет издание avianews.

Закарпатская ОВА была готова открывать аэропорт в Ужгороде

31 июля глава Закарпатской ОВА Владимир Чубирко заявил, что облрада решила увеличить статутный капитал аэропорта в Ужгороде на 26 млн грн, чтобы возобновить его работу, не дожидаясь окончания войны. Он выразил уверенность, что "через месяц-второй" аэропорт удастся запустить.

Однако 1 августа Чубирко поменял свою позицию и сказал, что заявления о запуске работы аэропорта — не больше, чем желания и намерения. По его словам, аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза.

Почему невозможно летать из Ужгорода?

Как отмечают журналисты, разговор о возможном возобновлении регулярных рейсов из Ужгорода начался из-за его близкого размещения к границе со Словакией. Взлетно-посадочная полоса упирается в границу, поэтому самолеты перед приземлением и после взлета сразу попадают в воздушное пространство государства НАТО и ЕС.

Однако близкое нахождение аэропорта к границе не делает его безопасным для полетов во время войны с РФ.

"Россияне уже запускали беспилотные летательные аппараты, падающие в странах Европы. Реакция была достаточно вялой. Следовательно, близость к границе может удерживать страну-агрессора от запуска ракет по приграничному аэропорту, но не является 100% гарантией безопасности", — пишут в издании.

Какая ситуация с другими аэропортами страны?

Россия обстреляла ракетами все ключевые аэропорты Украины — Львов, Жуляны, Харьков, Одессу и Днепр. Поэтому все они должны восстановится, чтобы принимать рейсы по международным стандартам. Кроме того, генерал Сергей Кривонос рассказал, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) украинские военные залили взлетно-посадочную полосу маслом, чтобы не допустить высадку вражеского десанта.

Возможны ли полеты из и в Украину до окончания войны?

В издании считают, что даже если Россия подпишет обязательство о том, что она не будет наносить ракеты по аэропортам и гражданским самолетам, то это не может обеспечить безопасность. Потому что она частно нарушала договоренности.

"Учитывая, что Украина перестраивала свою авиационную отрасль на стандарты безопасности Евросоюза, любые коммерческие рейсы с пассажирами возможны только после завершения боевых действий и повторной сертификации аэропортов по вопросам безопасности", — считают журналисты.

Кроме того, в Украине нет собственных современных самолетов. Авиакомпании брали технику в лизинг за границей, а иностранные владельцы самолетов еще до начала вторжения России начали отзывать их в Европу.

"Если владельцы еще до начала войны не хотели покидать свои самолеты в Украине, то кто из них отважится отдать авиалайнеры, чтобы летать в Украину во время войны?", — пишут в СМИ.

Напомним, 30 апреля российская армия ударила по аэропорту в Одессе. В результате чего была повреждена взлетно-посадочная полоса.

10 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. В результате чего он был практически разрушен.