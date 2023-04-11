Ограничения на полеты над Украиной будут действовать до 2029 года: эксперт объяснил, что это значит
Вторжение России в Украину оказало очень сильное влияние на авиаотрасль, подчеркивает Богдан Долинце, однако это не значит, что украинцы не смогут летать до конца десятилетия.
Прогнозы европейской организации по безопасности воздушной навигации о том, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины будут действовать до 2029 года не означает, что авиасообщение в Украине будет остановлено до указанного периода. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для OBOZREVATEL.
По его словам, весенний отчет организации Eurocontrol является гипотезой ведомства о том, что, возможно, уровень безопасности полетов в Украине до 2029 года еще не позволит выполнять гражданские авиаперелеты.
"На самом деле, в полном отчете написано, что это исключительно предположение Евроконтроля, что полеты могут не восстановиться до 2029 года. Это не означает, что в случае прекращения войны и открытия надземного пространства мы не сможем летать. Это исключительно предположение, выдвинутое Евроконтролем", — заявил Долинце.
По мнению эксперта, вторая составляющая отчета связана с тем, что сотрудники организации получают определенную информацию и от Украины относительно прогнозов.
"Наверняка "Украэрорух" не может четко это спрогнозировать, потому что очень сложно определить, что будет происходить с воздушным пространством", — подчеркнул он.
По мнению Долинце, на основе этой информации ведомство и делало свои предположения. Однако, поскольку предположение ничем не подтверждено и не имеет даже ссылки на источник, неизвестно почему организация приняла такое решение.
Отметим, что ограничения на полеты гражданской авиации введены не только в воздушном пространстве Украины, но и в России, Молдове и Беларуси.
Напомним, с 24 февраля авиасообщение Украины с миром прекратилось. В октябре 2022 года Фокус сделал обзор, в котором опрошенные эксперты сделали свои предположения о том, какие условия будут нужны для того, чтобы пассажирские самолеты смогли снова начать совершать рейсы из Украины.
В августе 2022 года стало известно, что украинские аэропорты не смогут работать и обеспечивать перелеты до окончания боевых действий в Украине