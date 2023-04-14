Університет у 15 років і робота в СБУ: співведучий Спартака Субботи назвав його брехуном (відео)

Євгеній Янович заявив, що знав колегу з "Подкаст терапії" тільки за його словами. Актор ніколи не бачив дипломів про освіту чи інших документів, які б підтверджували регалії Спартака Субботи як психолога. А в приватній розмові той взагалі сказав, що всі документи були знищені під час російської окупації.

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Блогер Спартак Суббота, про якого кілька днів тому вийшло розслідування психолога Іллі Полуденного, навмисно розповсюджував про себе неправдиву інформацію не лише серед своїх клієнтів та шанувальників, а й серед близьких друзів. Про це актор, співзасновник студії "Мамахохотала" та співавтор проєкту "Подкаст терапія" Євген Янович розповів у відеозверненні, яке було опубліковано на його каналі в Youtube 14 квітня.

Янович заявив, що познайомився із Субботою 27 листопада 2021 року на організованому організацією Aspen семінарі "Цінності та суспільство". Актора вразила анкета Спартака (кожен з учасників писав її самостійно). У ній чоловік перераховував свої регалії, згадав про навчання в іноземних вищих навчальних закладах та представився як психолог, психотерапевт і психіатр.

За час участі у семінарі Євген Янович познайомився зі Спартаком Субботою ближче. Актору імпонував "чорний гумор" блогера, а також його наполегливість у досягненні цілей, оскільки Спартак озвучив версію, що почав навчатися у Національному медичному університеті ім. Богомольця у 15 років (за інформацією з розслідування Іллі Полудьонного, блогер вступив до Педагогічного університету ім. Драгоманова у 17 років, — ред.).

Через деякий час Янович та Суббота стали стартерами проєкту "Подкаст терапія". Формат сподобався глядачам і вони почали залишати в інтернеті багато позитивних коментарів про проєкт, що надихало актора продовжувати цю роботу.

Паралельно Янович продовжував особисте спілкування зі Спартаком. Блогер розповідав йому про важке дитинство та розлучення з дружиною. Також він повідомив Яновичу, що працював у СБУ (за інформацією Іллі Полудьонного, йшлося про приватну охоронну контору ТОВ "СБУ", — ред.) і що він входить до масонської ложі.

Актор згадує, що блогер навіть показував йому свідоцтво про народження, видане на ім'я Спартака Субботи (за інформацією розслідувача, чоловік у 2014 році змінив ім'я з "Олександр" на "Спартак", — ред.), коли мова зайшла про те, чи справжнє в нього ім'я.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Спартак зателефонував Яновичу та повідомив, що виконує бойові завдання у складі територіальної оборони. За словами самого Яновича, він тоді відчув сором за те, що "сидів удома з котами", у той час, як його друг "виявляв героїзм".

Після нібито повернення із зони бойових дій Суббота продовжив співпрацювати з Яновичем. Вони записують кілька епізодів "Підкаст терапії", в яких блогер як психотерапевт і психіатр міркував, як під час бойових дій зберегти своє психічне здоров'я.

Якоїсь миті Суббота розповів Яновичу про те, що на нього "вийшли" представники кількох політичних партій і запропонували 200 тисяч доларів за співпрацю. Однак він відмовився, після чого впливові люди нібито збиралися вести проти нього інформаційну війну.

Янович у записаному відеоролику зізнався, що раніше захищав Спартака від нападу сторонніх людей. Актор вважав, що "заздрісники" не мають права критикувати людину, у якої брали інтерв'ю ЗМІ зі світовим ім'ям та у якої такий послужний список.

Однак після розслідування Іллі Полудьонного актор почав сумніватися у чесності Спартака Субботи. Розмірковуючи над тим, що він знає про блогера, Янович дійшов висновку, що ніколи не чув про нього достовірної інформації. Усі факти йому повідомляв сам Спартак. Мало того, Янович навіть не міг перевірити справжність слів співавтора "Підкаст терапії" за допомогою офіційних документів, оскільки блогер озвучив йому версію про зруйнований ЗС РФ будинок матері в Ірпені, де нібито згоріли всі папери.

Наприкінці відео Євген Янович ще раз попросив вибачення перед аудиторією проєкту "Підкаст терапія". Актор назвав себе "долбо*бом", який потрапив під вплив інформаційного шахрая, як і тисячі українців.

"Я копався у всіх спогадах і зіставляв і дійшов двох висновків. Перший: Спартак Субота — це психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук, колишній співробітник СБУ, який був в АТО і теробороні, масон. Другий висновок — Женя Янович долбо*б", — Сказав актор, резюмуючи всю інформацію.

Євген Янович розповідає про Спартака Суботу

Нагадаємо, 11 квітня психолог Ілля Полудьоній опублікував розслідування, в якому розповів, що відомий в Україні блогер Спартак Суббота понад 10 років займався інформаційним шахрайством, створюючи собі образ експерта у сфері психології.

12 квітня Євген Янович оголосив про закриття проекту "Подкаст терапія". Актор скасував уже запланований тур, який мав стартувати 17 квітня та запевнив, що поверне гроші за квитки всім, хто їх придбав.