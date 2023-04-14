Университет в 15 лет и работа в СБУ: соведущий Спартака Субботы назвал его лжецом (видео)

Евгений Янович заявил, что знал коллегу по "Подкаст терапии" только с его слов. Актер никогда не видел дипломов об образовании или иных документов, подтверждающих регалии Спартака Субботы как психолога. А в частном разговоре тот и вовсе сказал, что все документы пропали во время российской оккупации.

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Блогер Спартак Суббота, о котором несколько дней назад вышло расследование психолога Ильи Полуденного, преднамеренно распространял о себе неправдивую информацию не только среди своих клиентов и почитателей, но и среди близких друзей. Об этом актер, соучредитель студии "Мамахохотала" и соавтор проекта "Подкаст терапия" Евгений Янович рассказал в видеообращении, которое было опубликовано на его канале в Youtube 14 апреля.

Янович заявил, что познакомился с Субботой 27 ноября 2021 года на организованном организацией Aspen семинаре "Ценности и общество". Актера впечатлила анкета Спартака (каждый из участников писал ее самостоятельно). В ней мужчина перечислял свои регалии, упомянул об учебе в иностранных высших учебных заведениях и представился, как психолог, психотерапевт и психиатр.

За время участия в семинаре Евгений Янович познакомился со Спартаком Субботой ближе. Актеру импонировал "черной юмор" блогера, а также его упорство в достижении целей, так как Спартак озвучил версию, что начал учиться в Национальном медицинском университете им. Богомольца в 15 лет (по информации из расследования Ильи Полуденного блогер поступил в Педагогический университет им. Драгоманова в 17 лет, — ред.).

Через некоторое время Янович и Суббота стали стартерами проекта "Подкаст терапия". Формат полюбился зрителям и они начали оставлять в интернете много позитивных комментариев о проекте, что воодушевляло актера продолжать эту работу.

Параллельно Янович продолжал личное общение со Спартаком. Блогер рассказывал ему о трудном детстве и разводе с женой. Также он сообщил Яновичу, что работал в СБУ (по информации Ильи Полуденного, речь шла о частной охранной конторе ООО "СБУ", — ред.) и что он входит в масонскую ложу.

Актер вспоминает, что блогер даже показывал ему свидетельство о рождении, выданное на имя Спартака Субботы (по информации расследователя Ильи Полуденного, мужчина в 2014 году изменил имя с "Александр" на "Спартак", — ред.), когда речь зашла о том, настоящее ли у него имя.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Спартак позвонил Яновичу и сообщил, что выполняет боевые задачи в составе территориальной обороны. По словам самого Яновича, он тогда испытал чувство стыда за то, что "сидел дома с кошками", в то время, как его друг "проявлял героизм".

После якобы возвращения из зоны боевых действий Суббота продолжил сотрудничать с Яновичем. Они записывают несколько эпизодов "Подкаст терапии", в которых блогер как психотерапевт и психиатр рассуждал, как во время боевых действий сохранить свое психическое здоровье.

В какой-то момент Суббота рассказал Яновичу о том, что на него "вышли" представители нескольких политических партий и предложили 200 тысяч долларов за сотрудничество. Однако он отказался, после чего влиятельные люди якобы собрались вести против него информационную войну.

Янович в записанном видеоролике признался, что ранее защищал Спартака от "нападок" сторонних людей. Актер считал, что "завистники" не имеют права критиковать человека, у которого брали интервью СМИ с мировым именем и такой послужной список.

Однако после расследования Ильи Полуденного актер начал сомневаться в честности Спартака Субботы. Размышляя над тем, что он знает о блогере, Янович пришел к выводу, что никогда не слышал о блогере достоверной информации. Все сведения ему сообщал сам Спартак. Более того, Янович не мог проверить подлинность слов соавтора "Подкаст терапии" даже с помощью официальных документов, так как блогер озвучил ему версию о разрушенном ВС РФ доме матери в Ирпени, где якобы сгорели все документы.

В конце видео Евгений Янович еще раз извинился перед аудиторией проекта "Подкаст терапия". Актер назвал себя "дол*ебом", который попал под влияние информационного мошенника, как и тысячи украинцев.

"Я копался во всех воспоминаниях и сопоставлял и пришел к двум выводам. Первый: Спартак Суббота — это психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук, бывший сотрудник СБУ, который был в АТО и теробороне, масон. Второй вывод — Женя Янович дол*еб", — сказал актер, резюмируя всю информацию.

Евгений Янович рассказывает о Спартаке Субботе

Напомним, 11 апреля психолог Илья Полуденный опубликовал расследование, в котором рассказал, что известный в Украине блогер Спартак Суббота больше 10 лет занимался информационным мошенничеством, создавая себе образ эксперта в сфере психологии.

12 апреля Евгений Янович объявил о закрытии проекта "Подкаст терапия". Актер отменил уже запланированный тур, который должен был стартовать 17 апреля и заверил, что вернет деньги за билеты всем, кто их приобрел.