Не ППО i не обстріл: у КМВА розповіли, що за спалах бачили кияни вночі

За словами начальника відомства Сергія Попко, протиповітряна оборона цього вечора не застосовувалася на цьому напрямі. Інформація про те, що в столиці було збито ракету, також підтвердилася.

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У Київській міській військовій адміністрації поділилися новими подробицями щодо невідомого об'єкта, який впав у межах столиці минулої ночі. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства 20 квітня.

Близько 10 години вечора 19 квітня в небі над Києвом було зафіксовано падіння невідомого повітряного об'єкта, яке супроводжувалося сильним спалахом зеленого кольору. Це стурбувало мешканців столиці та її гостей.

Інформація про те, що це був ворожий літальний апарат або ракета, не підтвердилася. В КМВА поділилися інформацією про те, що це міг бути американський супутник, але це була лише "попередня версія", щоб заспокоїти киян.

"Було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA, ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Що саме це було – повинні з'ясувати лише фахівці. Але найголовніше це безпека Києва та спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала озброєння", — каже начальник КМВА Сергій Попко.

Висловився із цього приводу і спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він запевнив, що Повітряні сили не працювали на цьому напрямі у ніч проти 20 квітня. На цей момент вони боролися з іранськими безпілотниками, які атакували південь України.

"Що це було? Якщо не науковою мовою говорити, як уже повідомили про "високоенергетичну акустичну подію", то це, ймовірно, був метеор", — йдеться у повідомленні.

При цьому повітряна тривога спрацювала, найімовірніше, через характерний звук вибуху і "спалах" у повітрі. Так як у країні війна, це був вимушений крок для з'ясування обставин.

Нагадаємо, 20 квітня експерти пояснили дивний спалах світла над Києвом. За їхніми словами, найімовірніше, це пов'язано з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.