Не ПВО и не обстрел: в КГВА рассказали, что за вспышку видели киевляне ночью

По словам начальника ведомства Сергея Попко, противовоздушная оборона в этот вечер не применялась на этом направлении. Информация о том, что в столице была сбита ракета также подтвердилась.

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В Киевской городской военной администрации поделились новыми подробностями касаемо неизвестного объекта, который упал в пределах столицы прошедшей ночью. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства 20 апреля.

Около 10 часов вечера 19 апреля в небе над Киевом было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта, которое сопровождалось сильной вспышкой зеленого цвета. Это обеспокоило жителей столицы и ее гостей.

Информация. о том, что это был вражеский летательный аппарат или же ракета — не подтвердилась. К КГВА поделились информацией о том, что это мог быть американский спутник, но это лишь была "предварительная версия", чтобы успокоить киевлян.

"Было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас, после официального заявления NASA, мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник. Что именно это было – должны выяснить только специалисты. Но самое главное это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла существующее вооружение", — говорит начальник КГВА Сергей Попко.

Высказался на этот счет и спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он уверил, что Воздушные силы не работали на этом направлении в ночь на 20 апреля. В этот момент они боролись с иранскими беспилотниками, которые атаковали юг Украины.

"Что это было? Если не научным языком говорить, как уже сообщили о "высокоэнергетическом акустическом событии", то это, вероятно, был метеор", — говорится в сообщении.

При этом, воздушная тревога сработала, вероятнее всего, из-за характерного звука взрыва и "вспышки" в воздухе. Так как в стране война, это было вынужденной мерой для выяснения обстоятельств.

Напомним, 20 апреля эксперты объяснили странную вспышку света над Киевом. По их словам, вероятнее всего, связано это с входом космического тела в плотные слои атмосферы.