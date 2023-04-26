250 тисяч доз на місяць: ДБР викрило наркоторговців, що працювали по всій Україні (відео)

Наркоділки прагнули проникнути в середовище військових. Їхні лабораторії працювали у кількох областях України, дохід з продажу доз на місяць складав близько 70 млн гривень.

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Державне бюро розслідувань викрило злочинне всеукраїнське угруповання, що займалось виготовленням у промислових масштабах та розповсюдженням психотропних речовин. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

"Наркотики реалізовували оптовим замовникам та у роздріб. Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень", — розповіли в ДБР.

За інформацією пресслужби, нарколабораторії зловмисників працювали в кількох областях України. ДБР провело понад 35 обшуків: у Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях, а також в Києві.

За даними бюро, наркоторговці особливо активізувалися в останні місяці. За версією слідства, вони намагались проникнути в середовище військових та підірвати боєготовність підрозділів. Як з’ясували співробітники ДБР, на місяць ділки продавали майже 250 тисяч доз, на чому заробляли близько 70 млн гривень.

"Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах", — зазначила пресслужба відомства.

ДБР затримало організатора та трьох членів угруповання, а також одного з найбільших оптових покупців, якому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Учасникам злочинної групи повідомили про підозру, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Виявлено та вилучено понад 20 кілограмів психотропних речовин, понад 600 літрів прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тисяч доларів, отриманих в результаті злочинної діяльності, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних", — додали у ДБР.

Відео з обшуків ДБР

Нагадаємо, 24 квітня у Чернігівській області загинули двоє прикордонників. Човен з військовослужбовцями був перевантажений і перекинувся під час руху, ДБР розслідує смерть військовослужбовців внаслідок події.

Раніше, 19 квітня, стало відомо про розслідування працівниками ДБР жорстокого побиття пораненого солдата офіцером. Сестра постраждалого розповіла, що агресію у старшого лейтенанта викликало те, що військовий зайшов помитися не в ту кабіну.