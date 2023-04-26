250 тысяч доз в месяц: ГБР разоблачило наркоторговцев, работавших по всей Украине (видео)

Наркодельцы стремились проникнуть в среду военных. Их лаборатории работали в нескольких областях Украины, доход по продаже доз в месяц составлял около 70 млн гривен.

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Государственное бюро расследований разоблачило преступную всеукраинскую группировку, занимавшуюся изготовлением в промышленных масштабах и распространением психотропных веществ. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщила пресс-служба ГБР.

"Наркотики реализовывали оптовым заказчикам и в розницу. Месячный денежный оборот группировки составлял десятки миллионов гривен", — рассказали в ГБР.

По информации пресс-службы, нарколаборатории злоумышленников работали в нескольких областях Украины. ГБР провело более 35 обысков: в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве.

По данным бюро, наркоторговцы особенно активизировались в последние месяцы. По версии следствия они пытались проникнуть в среду военных и подорвать боеготовность подразделений. Как выяснили сотрудники ГБР, в месяц дельцы продавали почти 250 тысяч доз, на чем зарабатывали около 70 млн гривен.

"Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Деятельность такой разветвленной группировки трудно организовать без содействия представителей в правоохранительных органах", — отметила пресс-служба ведомства.

ГБР задержало организатора и трех членов группировки, а также одного из крупнейших оптовых покупателей, которому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Участникам преступной группы сообщили о подозрении, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Обнаружено и изъято более 20 килограммов психотропных веществ, более 600 литров прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование, свыше 60 тысяч долларов, полученных в результате преступной деятельности, другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых", — добавили в ГБР.

Видео из обысков ГБР

Напомним, 24 апреля в Черниговской области погибли два пограничника. Лодка с военнослужащими была перегружена и перевернулась во время движения, ГБР расследует смерть военнослужащих в результате происшествия.

Ранее, 19 апреля, стало известно о расследовании работниками ГБР жестокого избиения раненого солдата офицером. Сестра пострадавшего рассказала, что агрессию у старшего лейтенанта вызвало то, что военный зашел помыться не в ту кабину.