Точний і якісний: Павел подарував Зеленському легендарну зброю чеської поліції (фото)

За словами президента Петра Павела, він відчуває особливу гордість, що чеські гвинтівки та пістолети від початку допомагали захисникам України в боротьбі з агресією РФ.

Related video

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом, під час якої Павел подарував йому пістолет CZ 75 із серійними номером 22. Про це Павел написав у п'ятницю, 5 травня, на своїй сторінці у Facebook.

"Із 24 лютого 2022 року Україна захищає свою свободу, суверенітет, а також безпеку та стабільність Європи. Росія сильно вдарила по стійкості й рішучості українських захисників. Я пишаюся тим, що чеські гвинтівки та пістолети із самого початку допомагали їм у боротьбі", — написав лідер Чехії.

Павел пишається, що чеська зброя допомагає українцям у боротьбі Фото: пресслужба президента Чехії

За його словами, легендарний пістолет CZ 75 він вручив гаранту України на знак поваги до героїзму українського народу перед збройним вторгненням РФ.

"Видання Ордену Білого Лева описує мужність, із якою він стоїть на чолі свого народу", — зазначив Петр Павел.

Чим відомий пістолет CZ 75

CZ 75 — це самозарядний пістолет, який був розроблений у Чехословаччині в 1975 році та набув широкого поширення у світі. Всього було виготовлено 1 000 000 екземплярів, що характеризуються як надійні, зручні та відзначені високою якістю виготовлення.

Цю зброю в Чехії використовує переважно поліція, оскільки CZ 75 мають велику дульну енергію, яка в поєднанні з довгою прицільною лінією дозволяє забезпечувати високу точність стрільби.

Класичний пістолет CZ-75 9x19mm

Також пістолет відомий гарним балансуванням, яке полегшує управління зброєю та створює прийнятну віддачу під час стрільби.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 28 квітня, коли Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по містах України, під виття сирен до Києва з офіційним візитом прибув президент Чехії Петр Павел, який підтримував Зеленського ще під час своєї президентської кампанії.

У той же день Україна та Чехія оголосили, що підготували 6 проєктів спільного виробництва зброї, боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.