Найближчим часом вийде на свободу: депутат вніс заставу за одеського мера Труханова

Геннадія Труханова взяли під варту 4 травня. Його адвокат заявляв, що планів вносити заставу у мера немає, однак депутат "Довіряй ділам" вніс понад 11 млн гривень для звільнення посадовця.

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За міського голову Одеси Геннадія Труханова вніс заставу депутат міськради. Про це 5 травня повідомили журналісти "Суспільне".

За даними ЗМІ, заставу у розмірі 13,43 млн гривень вніс депутат промерської партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

"Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКС (Вищого антикорупційного суду України — ред.)", — сказав медійникам Танцюра.

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4 травня Фокусу повідомили у САП, що підозрюваного у привласненні коштів на закупівлі заводу "Краян" Геннадія Труханова взяли під варту на 60 діб. За інформацією відомства, міський голова Одеси не виконав рішення колегії суддів ВАКС та не вніс заставу. Він мав сплатити 30,8 млн гривень протягом 5 днів наприкінці квітня.

Також 4 травня адвокат Труханова Олександр Лисак заявив, що посадовець не планує вносити заставу.

"Я поки не дуже розумію, чим керувався суд. Раніше вони відмовляли прокуратурі у тримання під вартою, казали, що потрібен баланс, що мер має виконувати обов'язки. Що ж змінилося? Чому зараз необхідно, щоб він сидів у СІЗО? Ну ок, СІЗО так СІЗО. Будемо боротися", — сказав Лисак.

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі затримали родичів нардепа Олексія Гончаренка — депутата облради від партії "Європейська солідарність" Миколу Деревʼянка та його дружину. Гончаренко стверджував, що причиною стало спільне прізвище.