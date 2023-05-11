Скандал в Одесі: господарка кафе влаштувала танці під пісні гурту "Руки вгору" (відео)

Також, за непідтвердженою інформацією, раніше 22-річна власниця кафе мала проблеми з законом, нібито у зв'язку з вербуванням молодих жінок для проституції.

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В Одесі, в одному з місцевих кафе на вулиці Дерибасівській люди, що відзначали день народження, включили музику російської групи "Руки Вгору", соліст якої підтримує збройну агресію РФ проти України. Про це 10 травня повідомив місцевий канал "Підслухано Одеса".

У середу, 10 травня, пыдписники каналу побачили відео, на якому видно, як у закладі для відпочинку гості святкового заходу танцюють та підспівують під пісню "Забирай мене швидше" російських виконавців "Руки вгору", які взимку виступали у "Лужниках" на президентському концерті Володимира Путіна.

Обурені одесити попросили власницю закладу вимкнути російську музику і пояснили, що ці виконавці відкрито підтримують людину, яка наказує вбивати мирних українців, проте 22-річна власниця кафе почала спорічатися з ними і переконувати перехожих, що її заклад є приватною територією, де гості можуть слухати, що хочуть.

"Яка різниця, це наше свято. Я слухатиму це чи не буду, хіба від цього щось зміниться", — намагалася сперечатися з перехожими дівчина.

Після недовгих суперечок, її відвела убік подруга.

Власниця кафе могла вербувати секс-робітниць

За непідтвердженою інформацією зі ЗМІ, яку змогли виявити місцеві журналісти в одеських пабликах, 22-річна власниця закладу проходить у справі в СБУ нібито через вербування молодих дівчат за кордон для проституції. В одному з відеороликів, де не видно її обличчя, чутно, як молода жінка каже, що завтра їй потрібно в СБУ.

Нагадаємо, 7 травня у центрі Львова стався конфлікт між місцевим мешканцем та пасажирами автомобіля Range Rover з дніпропетровськими номерами, котрі голосно слухали пісню російського співака Григорія Лєпса, який відкрито підтримує війну в Україні.

9 травня стало відомо, що двох пасажирів, які слухали пісні Лєпса у Львові, після звернення ображеного грубою поведінкою молодих людей львів'янина до поліції, затримали та вручили їм повістки.