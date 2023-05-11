Скандал в Одессе: хозяйка кафе устроила танцы под песни группы "Руки вверх" (видео)

Также, по неподтвержденной информации, ранее, 22-летняя владелица кафе имела проблемы с законом, якобы в связи с вербовкой молодых женщин для занятия проституцией.

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В Одессе, в одном из местных кафе на улице Дерибасовской отмечающие день рождения люди включили музыку российской группы "Руки Вверх", солист которой поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом 10 мая сообщил местный канал "Подслушано Одесса".

В среду, 10 мая, подписчики канала увидели видео, на котором видно, как в заведении для отдыха гости праздничного мероприятия танцуют и подпевают под песню "Забирай меня скорей" российских исполнителей "Руки вверх", которые зимой выступали в "Лужниках" на президентском концерте Владимира Путина.

Возмущенные одесситы попросили владелицу заведения выключить российскую музыку и объяснили, что данные исполнители открыто поддерживают человека, который приказывает убивать мирных украинцев, однако 22-летняя хозяйка кафе начала спорить с ними и убеждать прохожих, что ее заведение является частной территорией, где ее посетители могут слушать то, что хотят.

"Какая разница, это наш праздник. Я буду я слушать это или не буду, разве от этого что-то изменится", — пыталась спорить с прохожими девушка.

После недолгих споров, ее увела в сторону подруга.

Владелица кафе могла вербовать секс-работниц

По неподтвержденной информации из СМИ, которую смогли обнаружить местные журналисты в одесских пабликах, 22-летняя владелица заведения проходит по делу в СБУ якобы из-за вербовки молодых девушек за границу для занятия проституцией. В одном из видеороликов, где не видно ее лица слышно, как молодая женщина говорит, что завтра ей нужно в СБУ.

Напомним, 7 мая в центре Львова произошел конфликт между местным жителем и пассажирами автомобиля Range Rover с днепропетровскими номерами, которые громко слушали песню российского певца Григория Лепса, открыто поддерживающего войну в Украине.

9 мая стало известно, что двоих пассажиров, которые слушали песни Лепса во Львове, после обращения оскорбленного грубым поведением молодых людей львовянина в полицию, задержали и вручили им повестки.