"Немає інших варіантів вийти": Богуслаєв проситься на обмін через стан здоров'я, — адвокат

Правозахисник Руслан Волинець заявив, що бажання В’ячеслава Богуслаєва потрапити у список на обмін з країною-агресоркою викликане відсутністю "адекватного лікування".

Related video

Колишній керівник підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв звернувся до президента з проханням додати його до списку на обмін з РФ через поганий стан здоров’я. Про це повідомив його адвокат Руслан Волинець у коментарі журналістам "Суспільне".

"Прокурори сприяли, аби лікарі його оглядали, всі все розуміють. Не потрібно вигадувати хвороби, як привід втекти з тюрми — це все об'єктивні речі. Питання лише в стані здоров'я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає інших варіантів вийти", — пояснив правозахисник.

Опубліковані розслідувачами матеріали Волинець назвав непублічними. Він зазначив, що розслідування з’являються незадовго до судових засідань, та озвучив підозру, що вони покликані "накрутити резонанс".

Також адвокат розповів, що незалежно від обміну правозахисники продовжуватимуть працювати над доведенням невинуватості Богуслаєва. Відповіді на заяву від держорганів, як він сказав, наразі немає.

У ЗМІ додали, що у Службі безпеки відмовили у коментарі щодо можливості обміну ексголови "Мотор Січ", а в Офісі президента не відповіли на дзвінки та повідомлення кореспондентів.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили знімок заяви В’ячеслава Богуслаєва з проханням включити його в список на обмін з Росією. Нині він перебуває у СІЗО як звинувачений у пособництві державі-агресору, колабораціонізмі, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.

Раніше, 10 травня, "Схеми" опублікували розслідування про діяльність Богуслаєва. У матеріалі йдеться, що він блокував надання українській розвідці гелікоптерів Мі-2.