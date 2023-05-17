НМТ у 2023 році: стали відомі дати проведення основної сесії тестування

У комітеті Ради з питань освіти учасникам нагадали, що задля безпеки не варто розголошувати місця проходження тестів.

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Учасники основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть отримати запрошення 25-26 травня. Про це з посиланням на директорку Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко повідомили 16 травня на сайті "Освіта UA".

Вакуленко розповіла, що запрошення надійдуть у персональні кабінети учасників тестування. У них будуть вказані точна дата проходження НМТ та адреса екзаменаційного центру.

Основна сесія НМТ проходитиме з 5 до 23 червня, її результати учасники зможуть дізнатись до 28 червня також у своїх персональних кабінетах.

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина нагадала 17 травня у соцмережах про правила безпеки, пов’язані з НМТ у 2023 році.

"Пам’ятайте, що адресу проходження НМТ не варто розголошувати задля безпеки всіх учасників", — наголосила вона.

Гришина побажала учасникам тестування успіхів та високих балів.

Нагадаємо, згідно з наказом Міносвіти учасники ще матимуть змогу зареєструватись на додаткову сесію тестування. Реєстрація на НМТ ще буде можлива з 5 до 12 червня. Друга сесія проходитиме у липні, і її результати також будуть розміщені у персональних кабінетах учасників.

Також Фокус наводив добірку ресурсів, які будуть корисними у підготовці до НМТ 2023 року.