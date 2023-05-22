"Люди не повинні страждати": у Мінреінтеграції визнали проблему із затримками виплат для ВПО

За словами міністерки Ірини Верещук, розбіжності, які виникли між відомствами, не повинні стати причиною страждань людей. У Мінреінтеграції пообіцяли виплачувати переселенські з 3 по 22 число кожного місяця.

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Вимушеним переселанцям затримують виплати. У Мінреінтеграції визнали проблему та пообіцяли розпочати виправляти ситуацію. Про це в понеділок, 22 травня, заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО, повідомляє "Судово-юридична газета".

За словами Верещук, для багатьох українців із числа ВПО щомісячні виплати є єдиним джерелом доходу, тому затримки з виплатами накопичують соціальну напругу в країні.

Вона наголосила, що переселенці не повинні страждати через те, що зараз відбуваються розбіжності між відомствами.

"Заборгованість із виплат ВПО повинна бути невідкладно погашена. Переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі терміни", — заявила голова відомства.

Також у Мінреінтеграції пообіцяли почати виправляти ситуацію та виплачувати переселенські з 3 по 22 число кожного місяця.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що український уряд не відмовився від соціальних виплат громадянам країни, а затримки з нарахуванням виплат пояснили проблемами технічного характеру.

Раніше Фокус писав, що соціальні виплати, термін яких минув уже після 24 лютого 2022 року, будуть автоматично продовжені на 2023 рік.