Із ножем і палицею: чоловік влаштував епічні розбірки з комунальниками в Луцьку (відео)

За словами майстра ремонтної бригади Сергія Шестуха, спочатку чоловік нецензурно висловлювався на адресу ремонтників, а потім пішов додому, взяв ніж і молоток та почав переслідувати робітників у дворах.

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У Луцьку комунальники розпочали конфлікт із місцевими жителями, які висловили невдоволення тривалою відсутністю гарячої води. Інцидент показали в сюжеті телеканалу "Аверс".

Інцидент стався на вулиці Захарова в Луцьку, де наразі проводяться роботи із заміни тепломереж співробітниками ДКП "Луцьктепло". Місцева пара була незадоволена тривалою відсутністю гарячої води й вирішила вжити радикальних заходів для вирішення цієї ситуації.

За словами майстра ремонтної бригади Сергія Шестуха, спочатку чоловік висловлював нецензурні висловлювання на адресу ремонтників, а потім пішов додому, взяв ніж і молоток та почав переслідувати працівників у дворах. Після того, як було викликано поліцію, нападник втік.

Після того, як була викликана поліція, нападник втік Фото: скриншот/YouTube

Після обідньої перерви чоловік знову чекав на робітників, цього разу разом із жінкою. Він знову озброївся палицею та кухонним ножем і почав нападати на працівників.

На відеозаписі видно, що один із ремонтників використовував дерев'яну огорожу як щит, щоб захистити себе від нападника з ножем. Потім він використав цю ж огорожу для контратаки та вдарив нападника. У відповідь чоловік схопив цеглу із землі та кинув її в бік ремонтника.

Зрештою троє ремонтників, один із яких теж узяв палицю, змогли повалити на землю зловмисника. Напарниця скандаліста, яка знімала бійку на свій телефон, не помітила відкритий люк і впала в нього. Один із комунальників допоміг жінці вибратися.

За словами прессекретарки поліції Волинської області Ольги Бузулук, чоловік і жінка, які напали на працівників "Луцьктепла", перебували під впливом алкоголю.

Раніше Фокус писав, що у Варшаві сталася масова бійка між українцями та поляками. Конфлікт, за інформацією журналістів, трапився між відпочивальниками на місцевому пляжі. Одного постраждалого з ножовими пораненнями госпіталізували, а до поліції доправили п'ятьох людей.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік побив двох підлітків. Конфлікт стався в парку Партизанської слави у Дарницькому районі. За словами підозрюваного, він лаяв підлітків за те, що вони нібито ображали маленьких дітей.