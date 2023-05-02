Бійка на скейтпарку у Києві: чоловік побив двох підлітків (фото)

Конфлікт стався у парку Партизанської слави у Дарницькому районі. За словами підозрюваного, він лаяв підлітків за те, що вони нібито ображали маленьких дітей.

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У Києві виник конфлікт на одному зі скейтпарків – чоловік вдарив двох підлітків. Про це повідомила у Facebook 2 травня столична поліція.

Підлітки каталися на скейтах у парку Партизанської слави у Дарницькому районі Києва. Несподівано до хлопців 2009 та 2010 років народження підійшов невідомий чоловік і почав сваритися з ними через те, що вони нібито ображали маленьких дітей.

Після словесної суперечки він завдав їм тілесних ушкоджень — ударив в обличчя і по тулубу.

Після словесної суперечки чоловік завдав підліткам тілесних ушкоджень

У парк виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції та ювенальні поліцейські. Відкрито кримінальне провадження за статтею про навмисне завдання легких тілесних ушкоджень, нападнику загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до року.

Поліцейські встановили особу чоловіка за добу, ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Нагадаємо, що раніше київські новини повідомляли про драку в Дніпровському районі Києва між двома чоловіками. Один із них потрапив у лікарню з набряком головного мозку

В Одесі 11 березня підлітки влаштували масову бійку на вулиці віцеадмірала Жукова. Молоді люди вступили у словесну суперечку з молодою парою та вдарили 20-річного хлопця пляшкою по голові.

А у лютому в Одесі чоловіки у камуфляжній формі жорстко поклали на землю людину біля зупинки транспорту. Очевидці казали, що то був елемент "процесу мобілізації" біля ринку "Привіз".

Фокус також писав про масову бійку в турецькому готелі Royal Seginus із футболістами російської команди "Шинник". Один зі спортсменів був п'яний і хамив співробітниці готелю.