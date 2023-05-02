Драка на скейтпарке в Киеве: мужчина избил двух подростков (фото)

Конфликт произошел в парке Партизанской славы в Дарницком районе. По словам подозреваемого, он ругал подростков за то, что они якобы оскорбляли маленьких детей.

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В Киеве возник конфликт на одном из скейтпарков — мужчина ударил двух подростков. Об этом сообщила в Facebook 2 мая столичная полиция.

Подростки катались на скейтах в парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева. Неожиданно к ребятам, 2009 и 2010 годам рождения, подошел неизвестный мужчина и начал ругать их за то, что они якобы оскорбляли маленьких детей

После словесной перепалки он нанес им телесные повреждения — ударил в лицо и по туловищу.

После словесной перепалки мужчина нанес подросткам телесные повреждения

В парк выезжала следственно-оперативная группа управления полиции и ювенальные полицейские. Полицейские возбудили уголовное производство по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений, нападавшему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до года.

Полицейские установили личность мужчины за сутки, им оказался 36-летний местный житель.

Напомним, что 11 марта в Одессе подростки устроили массовую драку на улице вице-адмирала Жукова. Молодые люди вступили в словесную перепалку с молодой парой и ударили 20-летнего парня бутылкой по голове.

А в феврале в Одессе мужчины в камуфляжной форме жестко положили на землю человека возле остановки транспорта. Очевидцы говорили, что это был элемент "процесса мобилизации" возле рынка "Привоз".

Фокус также писал о массовой драке в турецком отеле Royal Seginus с футболистами российской команды "Шинник". Один из спортсменов был пьян и хамил сотруднице отеля.