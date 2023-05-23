С ножом и палкой: мужчина устроил эпические разборки с коммунальщиками в Луцке (видео)

По словам мастера ремонтной бригады Сергея Шестуха, сперва мужчина нецензурно высказывался в адрес ремонтников, а затем ушел домой, взял нож и молоток, и начал преследовать рабочих по дворам.

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В Луцке коммунальщики вступили в конфликт с местными жителями, которые выразили недовольство продолжительным отсутствием горячей воды. Инцидент был показан в сюжете телеканала "Аверс".

Инцидент произошел на улице Захарова в Луцке, где в данный момент проводятся работы по замене теплосетей сотрудниками ГКП "Луцктепло". Местная пара была недовольна продолжительным отсутствием горячей воды и решила принять радикальные меры для решения данной ситуации.

По словам мастера ремонтной бригады Сергея Шестуха, сначала мужчина выражал нецензурные высказывания в адрес ремонтников, а затем ушел домой, взял нож и молоток, и начал преследовать работников по дворам. После того как была вызвана полиция, нападавший скрылся.

После того как была вызвана полиция, нападавший скрылся Фото: скриншот/YouTube

После обеденного перерыва мужчина снова поджидал рабочих, на этот раз вместе с женщиной. Он вновь вооружился палкой и кухонным ножом, и начал нападать на работников.

На видеозаписи видно, что один из ремонтников использовал деревянную ограду в качестве щита, чтобы защитить себя от нападающего с ножом. Затем он использовал эту же ограду для контратаки и ударил нападающего. В ответ мужчина схватил кирпич с земли и бросил его в сторону ремонтника.

В конечном итоге трое ремонтников, один из которых тоже взял палку, смогли повалить на землю злоумышленника. В то же время, напарница скандалиста, которая снимала драку на свой телефон, не заметила открытый люк и упала в него. Один из коммунальщиков помог женщине выбраться.

По словам пресс-секретаря полиции Волынской области Ольги Бузулук, мужчина и женщина, которые напали на работников "Луцктепла", находились под воздействием алкоголя.

Ранее Фокус писал, что в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками. Конфликт, по информации журналистов, произошел между отдыхающими на местном пляже. Одного пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали, а в полицию доставили пятерых человек.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина избил двух подростков. Конфликт произошел в парке Партизанской славы в Дарницком районе. По словам подозреваемого, он ругал подростков за то, что они якобы оскорбляли маленьких детей.