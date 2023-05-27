Відкривають літній сезон: в одеському нічному клубі "Ібіца" відбувся великий концерт (відео)

Повідомляється, що співак Монатік виступає із благодійним концертом. Кошти, за словами організаторів, будуть спрямовані на протезування військових.

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В одеському нічному клубі Ibiza Beach Club 26 травня о 19.00 розпочався концерт на честь відкриття літнього сезону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео, які місцеві розповсюджують у соціальних мережах, можна побачити велику кількість людей, які танцюють під музику українського виконавця Монатіка.

В одеському нічному клубі "Ібіца" проходить концерт Монатіка

Організатори заявили, що концерт благодійний

Зазначимо, що раніше видання "Думська", а також сам нічний клуб "Ібіца" анонсували виступ Монатіка. Співак виступає на сцені із концертом під назвою "ART Оборона".

"Прибуток від заходу буде направлений медичній установі Одеси на протезування та адресну допомогу пораненим військовим", — йдеться у повідомленні.

Монатік заявив, що прибув до Одеси

Зазначимо, що сам співак у себе в Instagram у розділі Stories заявив, що він приїхав до Одеси.

"Одеса! Яка ж ти дуже красива! Люблю! Всім безмежне спасибі!" — написав Монатік.

Монатік прибув до Одеси Фото: Instagram monatik_official

Нагадаємо, що 16 травня українська співачка Настя Каменських вирішила розіграти серед своїх передплатників автомобіль та iPhone, пообіцявши відправити 100 тисяч гривень на збір для ЗСУ. Однак деякі користувачі мережі визнали ініціативу артистки недоречною.

Також повідомлялося, що у квітні гурт "Антитіла" анонсував концерт у Ялті у 2024 році. За словами музикантів, виступ планують провести на стадіоні "Авангард". Причому квитки вже можна купити за передпродажем.