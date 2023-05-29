"Це — політичне": митрополит Павло обурився через продовження домашнього арешту

Солом'янський суд визнав виправданими побоювання прокурора про те, що митрополит Павло (Петро Лебідь), перебуваючи на волі, може вплинути на хід розслідування. Весь цей час підозрюваний носитиме електронний браслет.

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Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Петро Лебідь) обурився через те, що суд продовжив йому домашній арешт ще на місяць. Про це в понеділок, 29 травня, повідомило "Суспільне".

Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора продовжити Лебедю домашній арешт до 1 липня. Протягом усього цього часу колишній намісник Києво-Печерської лаври зобов'язаний носити електронний браслет.

Митрополит, зі свого боку, обурився через таке рішення суду.

"Я не згоден із прокурором. Я за два місяці нічого не порушив. На основі чого мені приписують запобіжний захід? Я зрозумів, що це політичне", — сказав він.

Крім того, Лебідь обурився тим, що в ЗМІ його називають "Паша Мерседес".

"Мені цікаво, чому я "Мерседес"? Я за державу вболіваю, хочу закінчення російської агресії. Те, що я розпалюю ворожнечу, — це неправда", — сказав митрополит Павло.

Зауважимо, що прокурор Євген Завістовський просив суд продовжити підозрюваному арешт, побоюючись, що колишній намісник лаври може спробувати вплинути на свідків, які проходять у справі.

Нагадаємо, вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на другий день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення й обрав запобіжний захід.