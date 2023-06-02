Гей-пара виграла в суді проти України та отримає компенсацію: скільки їм виплатять
Суд зобов'язав державу виплатити чоловікам по 5 тисяч євро. А представники українського уряду визнали, що партнери позбавлені будь-якої можливості врегулювати основні аспекти свого життя як подружжя.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення на користь гей-пари, яка подала скаргу проти України. Про це 1 червня повідомила Українська гельсінська спілка з прав людини, посилаючись на рішення ЄСПЛ.
Так, у 2014 році гей-пара, що складається з Андрія Маймулахіна та Андрія Марківа, звернулася до Європейського суду. Вони проживали разом як партнери з 2010 року, проте не мали змоги офіційно узаконити свої стосунки.
Суд визнав, що, на відміну від різностатевих пар, партнери "не мають доступу до шлюбу в Україні та можливості отримати альтернативне юридичне визнання".
Було встановлено, що відсутність законодавчого регулювання одностатевих відносин в Україні є порушенням статей 8 та 14 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Примітно, що в процесі розгляду справи уряд визнав, що заявники позбавлені можливості врегулювати основні аспекти свого життя як подружжя, за винятком певних майнових аспектів, і лише як приватні особи, які укладають договори відповідно до цивільного законодавства.
Суд виніс ухвалу про виплату кожному з партнерів компенсації у розмірі 5 тисяч євро.
Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун наголосила на своїй Facebook-сторінці у соціальній мережі, що раніше Європейський суд з прав людини приймав аналогічні рішення щодо інших країн, включаючи Італію та Грецію.
"Невиконання рішення Європейського суду з прав людини є репутаційними ризиками для України перед Радою Європи і є сигналом для європейських країн про те, що наша держава не здатна належним чином захистити права людини", — написала Совсун.
Нагадаємо, 26 травня Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та підтвердив, що країна рухається у бік європейських стандартів щодо узаконення одностатевих шлюбів.
Також нагадаємо, у квітні повідомлялося, що через рік після втечі від війни між Росією та Україною, одностатева пара з України змогла одружитися у Великобританії, проживши разом 10 років.