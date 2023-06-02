Занесений до Червоної книги: карпатським лісом вештався великий хижак у пошуках їжі (відео)

Ведмідь бурий має гострий нюх і слух, тому його зустрічі з людиною можна назвати рідкістю. Тварина занесена до Червоної книги України.

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Бурий ведмідь, найбільший хижий ссавець нашої фауни, потрапив в зону дії фотопастки в лісі у Карпатах. Про це повідомили у Facebook Карпатського національного природного парку.

Хижак підійшов до води, ймовірно, почувши запах риби біля водойми. Згодом він опинився у об'єктиві фотопастки, яка була встановлена поблизу. Фахівці зазначають, що це відбувається нечасто, тому подію можна назвати великою удачею.

Бурий ведмідь в Україні

Найбільшим хижаком фауни в Україні вважається саме ведмідь бурий (Ursus arctos). Він є всеїдною твариною, а рослинні корми можуть складати основну частину його раціону. Ведмідь має гострий нюх і слух, тому його зустрічі з людиною це рідкість. Якщо випадково все ж натрапить на людину – поспішає втекти або заховатися.

Ведмідь бурий під загрозою зникнення, оскільки осередки його існування зазнали впливу людини. Браконьєрство, високий рівень смертності серед ведмежат при народженні також негативно вплинули на популяцію.

Бурий ведмідь занесений до Червоної книги України (2003), Червоного списку МСОП, CITES. Як вид, що підлягає особливій охороні, зафіксований у Бернській конвенції.

Нагадаємо, 19 травня телеканал СВС повідомив, що ведмідь пробрався на територію котеджу та поласував пташиним насінням. Дика тварина вешталася на кордоні США та Канади, а згодом вирішила відібрати їжу з годівниці птахів, що висіла на галявині приватного котеджу.

Також наприкінці квітня у Канаді ведмідь заліз у машину та випив 69 банок газованих напоїв. Жінка розповіла, що дика тварина розбила скло автомобіля. Згодом вона півтори години спостерігала, як звір за допомогою зубів розкривав банки. Загалом у машині було 72 банки. Тварина спочатку випила напій зі смаком апельсину, потім колу і, нарешті, кореневе пиво.