"Дерусифікація триває": у Харківській області перейменують Ватутіне на Залужне

Рішення про зміну назви ухвалив Комітет із питань організації державної влади. Депутати підготували цілий пакет змін назв.

Related video

На Харківщині збираються перейменувати село Ватутіне на Залужне на честь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відбувається це в межах дерусифікації. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін 5 червня.

Таке рішення ухвалив Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне", — написав Віталій Безгін, який також є головою підкомітету з адміністративно-територіального устрою.

Варто зазначити, що Ватутіне було збудоване після Другої світової війни, і назвали його на честь радянського генерала Миколи Ватутіна, убитого бійцями ОУН-УПА. 2009 року статус населеного пункту змінився на село.

Про ймовірне перейменування села заговорили ще в лютому 2023 року. Місцеві депутати звернулися до парламенту з такою ініціативою. Зробити це може лише Верховна Рада України, і проєкт рішення було опубліковано на сайті Харківської облради.

У проєкті наголошується, що рішення депутатів продиктоване думкою громадськості.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що в Казахстані заборонили ставити пам'ятники діячам СРСР. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що групи активістів змушують громадян вірити в міфологізовані біографії партійних діячів радянського минулого, а це заважає розвитку країни, яка вступила в нову фазу.